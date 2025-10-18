Así puedes llegar a un rincón escondido de la Sierra de Grazalema donde ocurren fenómenos paranormales

De las muchas rutas de senderismo que se pueden hacer en la provincia de Cádiz, existe una que mucha gente desconoce y que conduce a un lugar único. Se encuentra en plena Sierra de Grazalema y algunas personas lo consideran como un rincón escondido de gran belleza, como es el caso de @el_callejita, un creador de contenido que ha dado a conocer recientemente este lugar en sus redes sociales.

Se trata del Molino del Susto, unas ruinas de un antiguo molino construido a principios del siglo XVII que se encuentran muy cerca de Benamahoma. El paso del tiempo ha provocado que los restos del edificio se cubran por completo de vegetación, quedando completamente mimetizado con la naturaleza componiendo una imagen de gran belleza.

Tiene una increíble ducha natural

Uno de los aspectos más destacados del Molino del Suso es que cuenta con una pequeña fuente natural con una cascada en forma de ducha. Un lugar ideal para refrescarse en días calurosos después de realizar la ruta que conduce hasta este enclave. «El sitio perfecto para renovar piernas después de una ruta por las maravillosas montañas que la Sierra de Cádiz posee. Aunque esté fría no te asustes, tú entra y verás que gustito», afirma @el_callejita en el vídeo donde muestra este lugar.

Un lugar misteroso y paranormal

El Molino del Susto también es un lugar muy conocido por las historias paranormales que lo rodean, de ahí el origen de su nombre. Según cuentan muchas personas que lo han visitado, a veces se pueden escuchar susurros de niños llorando, ruidos de puertas que se cierran y resplandores de luces. Estos relatos han hecho que el Molino se haya convertido en un lugar misterioso muy frecuentado por los apasionados del mundo paranormal.

Cómo llegar

Para poder llegar hasta el Molino del Susto es necesario tomar el Sendero del Arroyo del Descansadero, que se encuentra justo al lado de Benamahoma, al final de la calle Real que conecta con la carretera A-372. Es el lugar exacto donde se inicia esta pequeña ruta que permite llegar hasta el Molino en pocos minutos. Es recomendable, eso sí, llevar calzado cómodo y ropa deportiva para poder realizar el sendero, pues se encuentra en plena naturaleza.

Se trata de un lugar con un encanto especial y una belleza única. Un destino muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de la Sierra de Grazalema y de uno de sus rincones secretos, como es el caso del Molino del Susto.