Uno de los pueblos más famosos de Cádiz celebra la Ruta del Retinto: habrá tapas de todo tipo, música en directo y muchas actividades

Zahara de los Atunes se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados del otoño: la XII Ruta del Retinto, una cita que del 8 al 12 de octubre de 2025 rendirá homenaje a uno de los mayores tesoros de la tierra gaditana: la carne de vaca retinta.

Durante cinco días, las calles y restaurantes de Zahara y Atlanterra se llenarán de sabor, música y ambiente festivo en torno a un producto que es puro patrimonio andaluz. La iniciativa, organizada por la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes, vuelve a reunir a miles de visitantes en busca de las mejores tapas elaboradas con esta carne única, criada en las dehesas gaditanas.

Los 25 restaurantes participantes en la Ruta del Retinto desplegarán todo su talento con recetas tradicionales e innovadoras donde la carne de retinto será la gran protagonista. Desde guisos de siempre hasta propuestas gourmet con toques modernos, cada tapa competirá por conquistar el paladar del público y del jurado.

El concurso de tapas se celebrará en distintos turnos —de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30 horas— en los principales bares y restaurantes de Zahara y Atlanterra. Además, la ruta contará con degustaciones, conciertos, actividades culturales y un ambiente de feria gastronómica que se ha convertido ya en un clásico de la provincia.

La Plaza Tamarón, en el centro de Zahara de los Atunes, será el corazón musical del evento. Cada tarde, a partir de las 17:00, se ofrecerán conciertos en directo con grupos locales y actuaciones que acompañarán la ruta gastronómica hasta entrada la noche.

Y cuando caiga el sol, llegará el momento de «A copear por nuestros bares de Zahara», una invitación a seguir disfrutando del ambiente local, los vinos de la tierra y la hospitalidad de un pueblo que vive la fiesta con los cinco sentidos.

Programa XII Ruta del Retinto

-Miércoles 8 de octubre

19:30 h: Inauguración oficial y proyección del vídeo «Zahara y su potencial gastronómico»

21:00 h: Cóctel de bienvenida a socios y participantes (Bar La Iguana)

-Del 9 al 12 de octubre

13:00–16:30 h y 20:00–23:30 h: Ruta del Retinto. Degustación y concurso de tapas en los 25 restaurantes participantes (Zahara y Atlanterra)

17:00 h: Conciertos en directo (Plaza Tamarón)

23:30 h: «A copear por nuestros bares» (diversos locales de Zahara)

-Domingo 12 de octubre

20:00 h: Entrega de premios de la XII Ruta del Retinto (Plaza Tamarón)

La carne retinta, emblema de la ganadería autóctona andaluza, se convierte durante estos días (del 8 al 12 de octubre) en el hilo conductor de una experiencia única donde se mezclan la buena mesa, la música, la alegría y el encanto de uno de los pueblos más visitados del litoral gaditano.

