Uno de los pueblos más bonitos de Cádiz celebra su Feria del Dulce y del Pan este fin de semana: habrá degustaciones, sorteos y actuaciones musicales

Los más golosos tienen un plan irresistible este fin de semana en Cádiz. La localidad de Medina Sidonia celebra una nueva edición de su tradicional Feria del Dulce y el Pan, un evento en el que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un sinfín de productos elaborados por artesanos de la zona.

Desde el clásico alfajor de Medina Sidonia, hasta otras elaboraciones de otro tipo como tortas pardas, amarguillos, roscos, pan moreno o regañás, entre otros. La edición de este año también contará con sorteos de lotes de productos, actuaciones musicales y alguna que otra sorpresa para los asistentes.

Programación completa

La séptima Feria del Dulce y el Pan se celebrará durante los días 25 y 26 de octubre en la Plaza de España de Medina Sidonia. Será en este enclave donde se dispondrán los diferentes puestos de los artesanos y donde los asistentes podrán realizar las degustaciones, además de participar en las muchas actividades que se llevarán a cabo.

Sábado 25 de octubre 12.00 horas: Inauguración de la Feria

12.30 horas: Degustación de pan, bollería y pastelería artesana

13.30 horas: Concurso «¿A qué sabe Medina?»

16.30 horas: Degustación de Dulces Típicos: alfajor, torta parda y amarguillo

17.00 horas: Actuación musical: Calle El Peñón - Pop Rock

Domingo 26 de octubre 12.00 horas: Cuentacuentos: en busca del dulce perdido

13.00 horas: Degustación de pan de pueblo con manteca

13.30 horas: Actuación musical

16.00 horas: Concurso «¿A qué sabe Medina?»

16.30 horas: Degustación de polvorones y mantecados

Horarios de apertura

Durante el sábado 25 de octubre, la feria estará abierta de 12:00 a 14:00 horas en horario de mañana y de 15:00 a 19:00 horas en horario de tarde. El domingo 26, la feria mantendrá el mismo horario con una pequeña modificación, abrirá a las 11:00 en lugar de las 12:00 horas durante el turno de mañana.

Los visitantes también podrán visitar un mercadillo artesanal que se situará en la calle San Juan durante la feria, además de participar en los sorteos que se llevarán a cabo a través de las redes sociales de la Oficina de Turismo de Medina Sidonia (@Turismomedinasidonia).

Esta nueva edición de la Feria del Dulce y del Pan es una oportunidad única para todas las personas que quieran disfrutar de los fantásticos productos que se elaboran en este pueblo gaditano, considerado como uno de los más bonitos de la provincia.