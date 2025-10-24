Un pueblo de la Sierra de Cádiz volverá este fin de semana al siglo XV para recrear la toma de la villa con cientos de actores y actrices

Un pueblo de Cádiz realizará un viaje en el tiempo este fin de semana. Se trata de Zahara de la Sierra, que celebra próximamente su tradicional Recreación Histórica de la Toma de la Villa, un evento que se realiza cada año para conmemorar la histórica toma del municipio por parte de don Rodrigo Ponce de León tras derrotar a las tropas nazaríes en 1483. Este acontecimiento, además, fue decisivo para el inicio de la Reconquista de Granada por parte del Reino de Castilla.

La recreación, como es habitual, contará con cientos de actores y actrices no profesionales y un gran número de voluntarios del municipio, que irán caracterizados con ropas y atuendos de época para recrear los momentos más significativos de este acontecimiento histórico para Zahara de la Sierra. Las calles del municipio y el recinto de recreación también estarán perfectamente decorados para representar los escenarios propios del siglo XV.

Programación completa del evento

La Recreación Histórica de la Toma de la Villa 2025 se celebrará los próximos días 24, 25 y 26 de octubre por las diferentes calles de Zahara de la Sierra. El evento, además, volverá a contar con una amplia programación de actividades y numerosos puestos de restauración, artesanía y productos de la zona que se encontrarán en el Mercado Medieval, situado en el casco histórico del municipio.

Viernes 24 de octubre 18.30 horas: Desfile inaugural de la Recreación Histórica con distintos participantes de la misma.

19.00 horas: Apertura del mercado

19.45 horas: Pregón desde el Atrio de la Iglesia a cargo de Blas Villalba Márquez.

20.30 horas: Leyenda de Yaiza La Fuente Encantada. Rincón de la Perica.

22.30 horas: Danzas Amaias, Danzas Nazaríes, Harem y Cuentos de hechiceros en el Campamento Nazarí.

Sábado 25 de octubre 11.00 horas: Apertura del mercado

13.00 horas: Danzas infantiles «Los Pícaros»

13.30 horas: Intercambio de Alimentos

16.00 horas: Disputa de Lavanderas

17.30 horas: Danzas Amaias, Danzas Nazaríes, Harem en el atrio de la Iglesia.

20.30 horas: Recreación de la Leyenda de las Palomas

23.00 horas: Danzas Cristianas e Historias de Campamento

Domingo 26 de octubre 11.00 horas: Apertura del mercado

13.00 horas: Desfile infantil de las dos culturas

13.30 horas: Pacto de Capitulación entre ambos bandos, Danzas Cristianas y altercado con «La Hechicera».

18.30 horas: Capitulación y entrega de armas

Novedades de este año

Una de las principales novedades de este año es el animado pasacalles que desfilará por el municipio con motivo de la inauguración del evento. El recinto de la recreación también ha sido ampliado, siendo el lugar clave de la celebración donde se recrean algunas de las escenas más espectaculares, como la toma de la villa por parte de las tropas castellanas o la capitulación de las tropas nazaríes.

El Ayuntamiento, además, habilitará dos zonas de aparcamiento en la periferia del municipio para todos los asistentes que quieran disfrutar de una de las fiestas más singulares de la provincia de Cádiz. Una oportunidad única para revivir la historia y poder formar parte de ella.