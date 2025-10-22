Un pueblo de la costa de Cádiz se convertirá en Sanlúcar este fin de semana y celebrará una carrera de caballos en la playa

Un pueblo de Cádiz se convertirá este fin de semana en el epicentro del mundo ecuestre. Se trata de Zahara de los Atunes, que en los próximos días celebra una nueva edición del tradicional Gran Premio de Zahara Petaca Chico, donde los asistentes podrán disfrutar de carreras de caballos profesionales similares a las que se realizan en Sanlúcar de Barrameda.

El evento, que este año celebra su décima edición, también contará con otras actividades relacionadas con el mundo del caballo como un torneo de horseball y una exhibición de arquería ecuestre. Será un fin de semana único para disfrutar de este fantástico animal en un entorno natural de gran belleza como las playas de Zahara de los Atunes.

Fecha y programación

El Gran Premio de Zahara Petaca Chico 2025 se celebrará durante los próximos días 24, 25 y 26 de octubre. Las diferentes actividades se realizarán en la playa de Zahara, el Patio de la Muralla y el Palacio de las Pilas. La organización del evento también ha dado a conocer los diferentes horarios de todas las actividades y pruebas que tendrán lugar durante el fin de semana.

Viernes 24 de octubre 17.00 - 20.00 horas: Torneo de Horseball & Arquería Equestria (Patio de la Muralla y Palacio de las Pilas)

Sábado 25 de octubre 10.15 horas: inicio de operaciones

11.00 horas: Carrera profesional de 1.500 m (Premio Zahara 2025 Consejería de Turismo y Andalucía Exterior)

11.15 horas: Carrera popular de 400 m (Premio Zahara 2025 Cruzcampo)

11.45 horas: Carrera profesional de 1.500 m (Premio Zahara 2025 Diputación de Cádiz)

12.00 horas: Carrera popular de 400 m (Premio Zahara 2025 Caixabank)

12.30 horas: Carrera profesional de 2.000 m (Gran Premio de Zahara 2025 Petaca Chico)

13.15 horas: Carrera profesional de 1.700 m (Premio Zahara 2025 Santalucía)

13.30 horas: Prueba infantil (Ponys)

13.45 horas: entrega de premios

17.00 - 20.00 horas: Torneo de Horseball & Exhibición de Arquería Ecuestre (Patio de la Muralla - Palacio de las Pilas)

Domingo 26 de octubre 11.00 - 14.00 horas: Torneo de Horseball & Exhibición de Arquería Ecuestre (Patio de la Muralla - Palacio de las Pilas)

El programa completo del evento cuenta con dos carreras de carácter popular y cuatro carreras profesionales de diferentes distancias en las que participarán jinetes y cuadras procedentes de toda España y varios países del extranjero. El Torneo de Horseball y las exhibiciones de arquería ecuestre, por su parte, también contarán con caballistas de gran nivel.

Todos los eventos y las pruebas del Gran Premio de Zahara tienen acceso libre, lo que convierte a este evento en una gran oportundiad para poder disfrutar del caballo, el deporte y la naturaleza de forma gratuita, además de ser la excusa perfecta para visitar Zahara de los Atunes, uno de los municipios más encantadores de la costa de Cádiz conocido por su belleza, sus fantásticas playas y su extraordinaria gastronomía.