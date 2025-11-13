Este pueblo de Cádiz celebra su tradicional Fiesta del Mosto en noviembre con catas y degustaciones

Trebujena se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: su tradicional Fiesta del Mosto, una cita con el sabor, la tradición y el orgullo vitivinícola del municipio. Durante el mes de noviembre, la localidad gaditana celebra esta fiesta popular con catas, degustaciones y actividades en torno al vino joven, poniendo en valor el trabajo de sus bodegas y cooperativas.

Como parte esencial de esta festividad, el Ayuntamiento ha publicado las bases del XLVI Concurso de Mosto de Trebujena, que se celebrará el próximo 30 de noviembre de 2025 en la Cooperativa Vitivinícola Albarizas.

Podrán participar en el certamen los criadores de mosto de Trebujena, quienes deberán formalizar su inscripción en el propio ayuntamiento antes del 19 de noviembre. En los días previos al concurso, una comisión designada por la Delegación de Fiestas, con representación de ambas cooperativas locales, precintará las botas participantes y las botellas que se presentarán al jurado.

El Concurso de Mosto dará comienzo a las 12:00 horas, con un jurado compuesto por un secretario y por expertos en el ámbito vitivinícola, cuya identidad se dará a conocer el mismo día del evento.

El proceso de valoración constará de dos fases de cata. En la primera, cada miembro del jurado puntuará las muestras del 1 al 10, de manera individual y confidencial. En la segunda, solo pasarán los mostos con mayor puntuación, que volverán a ser evaluados para determinar los ganadores. En caso de empate, se realizará una nueva puntuación.

Mosto: Fiesta en Trebujena

Durante la ceremonia de entrega de premios, se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados, y el Ayuntamiento adquirirá el mosto ganador para su uso en actos de promoción y protocolo. El primer premio consistirá en el pago de 5 euros por litro, con retención fiscal correspondiente si el importe supera los 300 euros.

La Delegación Municipal de Fiestas recuerda que el premio no podrá declararse desierto, que el fallo del jurado será inapelable, y que los premiados deberán estar presentes en el acto de entrega.

Con esta celebración, Trebujena vuelve a rendir homenaje a su tradición vinícola y a la cultura del mosto, una seña de identidad profundamente arraigada en su historia y en su gente.