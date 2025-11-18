Un pueblo de Cádiz celebra esta semana su tradicional ruta de la tapa: fechas, programación y lista de participantes

Esta semana tendrá lugar uno de los acontecimientos gastronómicos más esperados del otoño en la provincia de Cádiz. Se trata de la tradicional Ruta de la Tapa de La Línea de la Concepción, un evento que este año celebra su décima edición y que sirve para poner en valor la gran calidad del sector hostelero del municipio, convertido ya en un destino gastronómico de referencia.

Un total de 22 bares y restaurantes del municipio participarán en esta nueva edición de Ruta de la Tapa que se celebrará del 19 al 23 de noviembre. Todos ellos ofrecerán sus diferentes creaciones al público en general y los miembros del jurado profesional, que tendrán la misión de elegir cuál es la mejor tapa del concurso.

Cómo conseguir el 'tapaporte'

Las personas que quieran participar en la Ruta de la Tapa de La Línea pueden conseguir su 'tapaporte' en cualquiera de los establecimientos participantes. Se trata de una especie de guía donde se indica toda la información de las tapas, además del funcionamiento del evento y el programa completo de actividades.

Tanto el público general como el jurado profesional, además, podrán votar para determinar la mejor tapa de la ruta, un importante premio que dará la oportunidad al ganador de representar a La Línea de la Concesión en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

Participantes: 1 La Taberna 2 Bitácora 3 West 4 Barbas 5 Bar Carlos y Eduardo 6 Chaboo 7 Alma 8 El Rincón de Juan 9 Ardente 10 Tropikal Flayva 11 La Bodeguiya 12 Estoico 13 El Mesón de Lolo 14 No me llames Dolores 15 Mesón de Alfredo 16 La Chimenea 17 El Cuchareo de Ignacio 18 La Pikara 19 Adrián Cortés 20 Carboneros 27 21 Virgen de la Luz 22 The Beast Burger

Programación completa

La Ruta de la Tapa de La Línea contará con una amplia programación de eventos que tendrán lugar, principalmente, en la Plaza Fariñas. El miércoles 19 se realizará la presentación oficial del evento y será el momento en el que se podrá empezar a degustar las tapas. El jueves 20 a partir de las 19:00 horas se llevará a cabo una barrilada patrocinada por Cruzcampo y un concierto del grupo de pop-rock español Aguafiestas.

El viernes 21 se celebrará el espectáculo Loco Bingo de Rubén García y al día siguiente, sábado 22, tendrá lugar el concierto de Manuel de Angustias a partir de las 19:00 horas. El evento se cerrará el domingo 23 con la tradicional clausura y entrega de premios a las 18:00 horas.

Durante esta última jornada, además, habrá diferentes actividades y juegos infantiles organizados por la Asociación de Artesanos Linenses e incluso un taller de bachata ofrecido por los profesores Javi y Fuensi. Se trata, por tanto, de un plan muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de la gastronomía de La Línea de la Concepción y de un gran número de actividades pensadas para toda la familia.