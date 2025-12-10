El pueblo blanco de Cádiz que parece sacado de cuento y fue nombrado por National Geographic como uno de los más bonitos de España

Los pueblos blancos de Cádiz están considerados como una de las grandes joyas de la provincia. Se trata de una serie de municipios de aspecto muy pintoresco que son conocidos por su belleza, su encanto y, sobre todo, por sus características casas blancas. Uno de ellos, además, ha sido destacado recientemente por National Geographic como uno de los pueblos más bonitos de España.

Se trata de Olvera, un municipio muy conocido de la provincia de Cádiz que durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos del turismo rural. El pueblo se encuentra en la Sierra de Grazalema y es una opción ideal para las personas que quieran disfrutar de un lugar que reúne historia, belleza y naturaleza.

Qué ver en Olvera

Uno de los aspectos más conocidos de Olvera es un fantástico patrimonio histórico, como destaca la National Geographic. En este pueblo de la provincia de Cádiz es posible visitar un gran número de enclaves de gran importancia como su castillo, una imponente fortaleza del siglo XII que formó parte de la defensa del Reino de Granada y que actualmente se encuentra en un fantástico estado de conservación.

Imagen de Olvera la voz

Otros lugares de Olvera que también son de gran interés turístico son la muralla de la Viña, la Iglesia de la Victoria, la Iglesia del Socorro, el Convento de Caños Santos, el Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios y, sobre todo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, uno de sus edificios más emblemáticos que se encuentra en la parte más alta del municipio. El centro histórico de Olvera, además, también es conocido por su belleza. De hecho, está considerado desde 1983 como Conjunto Histórico-Artístico.

El entorno natural

Al encontrarse en plena Sierra de Grazalema, Olvera está completamente rodeado de naturaleza. Además, al estar situado a 640 metros de altura sobre el nivel del mar, cualquier punto del municipio ofrece unas vistas espectaculares del maravilloso entorno natural que rodea Olvera, con imágenes paisajísticas de gran belleza. «Un verdadero balcón natural desde el que se contempla un océano de montañas y olivares», se indica en National Geographic.

Se trata, por tanto, de un pueblo con un encanto único donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia muy completa. Desde visitar monumentos históricos de gran valor arquitectónico hasta presenciar paisajes naturales únicos de la Sierra de Grazalema. Un motivo más que suficiente para visitar este conocido municipio de la provincia de Cádiz.