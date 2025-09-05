El PSOE de Cádiz denuncia «el colapso sanitario y nefasta gestión de la Junta que aboca a Cádiz a una sanidad de tercera»

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha realizado un balance del estado de la sanidad gaditana en verano, calificando la situación de «dramática» y acusando directamente al Gobierno de Juanma Moreno de «abandonar a su suerte a los y las gaditanas». Cornejo ha denunciado una gestión sanitaria que está «desmantelando» el sistema público y abocando a la provincia a una sanidad de «tercera división, en la que la calidad y la equidad son cada vez más un privilegio y no un derecho».

El dirigente socialista ha desgranado los principales problemas que, según ha afirmado, la ciudadanía y los sindicatos sanitarios vienen denunciando de forma reiterada en los distintos municipios de la provincia. «Es una constante», ha señalado, «la falta de personal en la Atención Primaria, las urgencias colapsadas, las listas de espera para cualquier tipo de prueba o intervención que se prolongan de forma interminable, y el cierre de camas y servicios esenciales en nuestros hospitales y centros de salud».

El portavoz socialista ha puesto ejemplos concretos de la situación que se vive en diferentes puntos de la provincia. «En el Hospital de Puerto Real, la falta de personal y la escasez de recursos son una queja constante de los profesionales y usuarios, con urgencias al borde del colapso y demoras insostenibles», ha manifestado. «En Jerez, el Hospital sufre de una sobrecarga asistencial crónica, y la situación de las urgencias es especialmente preocupante, con pacientes esperando horas y horas sin que se les pueda atender adecuadamente, con falta de especialistas como está pasando con los urólogos», señala. «En el Campo de Gibraltar, la situación no es mejor; los hospitales de La Línea y Algeciras presentan graves deficiencias estructurales y carencias de personal que comprometen la calidad asistencial, dejando a miles de ciudadanos desprotegidos», incide.

Cornejo también ha señalado el impacto en los municipios más pequeños. «En localidades como Olvera o Ubrique, los centros de salud sufren recortes de personal, lo que dificulta el acceso a la atención médica básica para los vecinos, especialmente las personas mayores», ha señalado para subrayar «el hartazgo de los ciudadanos ante esta situación insostenible».

El dirigente socialista ha enfatizado la «doble moral» del Partido Popular y la Junta de Andalucía, que «mientras presumen de inversiones y mejoras, la realidad en la calle es la de una sanidad pública que se debilita día a día». «La precariedad laboral a la que someten a nuestros profesionales sanitarios, que se ven obligados a encadenar contratos temporales y a trabajar en condiciones indignas, está provocando una fuga de talentos sin precedentes. Muchos de nuestros médicos y enfermeros están buscando oportunidades fuera de Andalucía porque aquí no encuentran estabilidad, ni reconocimiento», ha denunciado Cornejo.

Por todo ello, el PSOE de Cádiz exige al Gobierno andaluz un cambio de rumbo inmediato en sus políticas sanitarias. «Es urgente que la Junta de Andalucía ponga fin a este desmantelamiento programado de la sanidad pública y que invierta de forma decidida en mejorar la atención primaria, reducir las listas de espera, y dignificar las condiciones laborales de nuestros sanitarios», ha concluido Juan Cornejo. «Los ciudadanos de la provincia de Cádiz merecen una sanidad pública, de calidad y accesible para todos, y no vamos a cejar en nuestra defensa de este derecho fundamental», ha recalcado.

Cornejo enmarca en este contexto de caos en la sanidad, «la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por Marea Blanca, que es la vacuna del pueblo andaluz contra el virus de la privatización sanitaria de Moreno Bonilla». Así se refiere a la recogida de 57.000 firmas «que es una muestra clara del descontento social ya que es imposible salir a la calle y no encontrarse a un gaditano o gaditana que no esté cabreado con Moreno Bonilla por las políticas de privatización de la sanidad».