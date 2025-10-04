La provincia de Cádiz cierra el mes de septiembre con el 88,43% de ocupación hotelera, tres puntos más que 2024

La provincia de Cádiz ha cerrado el mes de septiembre con una ocupación hotelera del 88,43%, lo que supone tres puntos que en el mismo mes de 2024, cuando se alcanzó el 85,30% de ocupación. Conil de la Frontera, con casi el 94% de ocupación, fue el municipio que lideró el último mes de verano.

Según los datos de la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca) recogidos por Europa Press, hasta cuatro municipios han superado el 90% de ocupación en el mes de septiembre, como son Conil (93,86%), Sanlúcar de Barrameda (93,06%), Chiclana de la Frontera (92,38%) y Cádiz capital (92,98%).

Por su parte, las municipios de la Costa Noroeste se han quedado cerca del 90% de ocupación, registrando Chipiona un 88,97% y Rota 88,22%, lo que supone para el primero de ellos una subida de más de 20 puntos con respecto al pasado año.

Después, y también por encima del 80% de ocupación se encuentran municipios como Jerez, con el 84,62%, La Línea (84,19%), El Puerto de Santa María (81,53%), Zahara de los Atunes (78,62%), Algeciras (78,04%) San Fernando (78%) y Tarifa (72,70%).