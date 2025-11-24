Prioridad de obras y mejoras en más de media docena de carreteras gaditanas

Las tres administraciones públicas con competencias en materia de fomento (Estado, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz) tienen planes específicos para el mantenimiento y mejora de las carreteras gaditanas. Concretamente estas actuaciones se centran en un importante lavado de cara en la A-48 (Vejer-Algeciras) y en la antigua N-340, a su paso por Chiclana-Conil. Ambas son competencia del Ministerio de Movilidad que dirige Oscar Puente.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha confirmado a través de los presupuestos de 2026 el inicio del desdoble de la A-491 entre Rota y Jerez. Además ha invertido en la mejoradel asfaltado de la A-381 (Jerez-Los Barrios) y en la A-382 (Jerez-Arcos) y en la A-2004, la ronda urbana de Jerez que conecta con la Ap4 (Cádiz-Sevilla).

El último informe de siniestralidad elaborado por la Asociación de Automovilistas Europeos, con datos de la Dirección General de Tráfico, desvela los puntos más críticos del mapa nacional de carreteras. Ese mapa sitúa dos carreteras de la provincia entre las más peligrosas.

En Cádiz aparecen dos tramos en este ranking, que se sitúan en las carreteras nacionales N-340 y la travesía N-351. En el segundo de ellos, entre La Línea y Gibraltar, incluso el índice de peligrosidad medio obtenido está por encima de la lista anterior. El kilómetro 6 de esta carretera multicarril, que soporta una media de 24.779 vehículos diarios, acumula un índice de peligrosidad en esos cinco años de 119,6 (82 es la media). En este tiempo ha acumulado 59 víctimas entre fallecidos y heridos y un total de 48 siniestros en los que ha habido al menos una persona herida.

Otra vía que suele aparecer en estas listas, la N-340, lo hace también en esta de puntos negros en el kilómetro 81, en Tarifa, ya señalizado como un tramo donde hay concentración de accidentes. Con un índice medio de peligrosidad de 91,1 ha bajado respecto al estudio anterior, aunque entre en esta lista en el puesto número 238 de los 270 tramos con más siniestralidad. En los años analizados acumula 13 accidentes con al menos un herido y 20 víctimas entre heridos y fallecidos.

Por lo que respecta a la actuación del Gobierno regional en las carreteras de Cádiz cabe recordar que la Junta de Andalucía ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2026 la actuación de desdoble de la carretera A-491, que une Rota con el cruce de la A-2078 hacia Jerez. La inversión prevista para el próximo año asciende a 3,5 millones de euros, destinados a la licitación y comienzo de las obras, dentro del programa de infraestructuras viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Según el documento presupuestario, el desdoble abarcará un tramo de 5,8 kilómetros entre la glorieta de la A-2078 y el acceso a la Base Naval de Rota. El proyecto, con un coste total estimado de más de 45 millones de euros, incluirá también una vía ciclista y una vía auxiliar para facilitar el tránsito de vehículos agrícolas y ganaderos de la zona del Bercial.

La otra de las grandes actuaciones de la Administración regional es la renovación del firme de dos grandes arterias de la provincia, por un lado, la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) y la autovía Jerez-Arcos (A-382). La Consejería de Fomento ha adjudicado por más de 3,6 millones de euros esta obra a la UTE formada por Asfaltos Garrucho y Aglomerados Andaluces.

Fomento ha avanzado que será «la primera fase para la rehabilitación integral de las dos autovías, que tendrá continuidad en 2026». La Consejería de Fomento renovará el firme en un tramo de 10 kilómetros de la Autovía Jerez-Los Barrios (A-381), situada entre términos municipales de Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Los Barrios. También se reparará la carretera de acceso a la A-381 desde Jerez de la Frontera.

Igualmente, actuará en otros diez kilómetros de la autovía de Jerez-Arcos, en el término de Arcos y la carretera A-383 que conecta Espera con Arcos.

Reparación de pavimento

Las obras que se van a desarrollar en estas carreteras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

La Junta de Andalucía prevé invertir hasta final de año 23,8 millones de euros en toda Andalucía, casi tres veces más de lo que se ha hecho en años anteriores. Además, este paquete de firmes, con partidas en todas las provincias andaluzas, está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras.

Por otra parte, la prioridad del Minsiterio de Movilidad en Cádiz radica en actuaciones en la A-48 (Vejer-Algeciras) y en la antigua N-340. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitar por un valor de 21,6 millones de euros las obras para rehabilitar el firme en 46 kilómetros de carreteras de la provincia de Cádiz que son de su competencia, en concreto entre los puntos kilométricos 3 y 36,7 de la A-48 y entre el 24 y el 36,3 de la carretera N-340, a su paso por Chiclana, Conil y Vejer.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que, según datos del propio Gobierno, este Ministerio ha invertido 86,8 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia gaditana.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su periodo de vida útil.

Con esta actuación se garantizará la seguridad vial de los usuarios, se recuperará la capacidad estructural y funcional del firme y se conservará adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública.

El propio Ministerio de Transportes destaca que en su objetivo de adecuar las carreteras del Estado en la provincia de Cádiz trabaja ya en la mejora del Acceso Sur al puerto de Algeciras, con una inversión de 50,3 millones de euros, así como que el pasado mes de julio se licitó por 22,9 millones de euros la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.

Curiosamente, este montante de 21,6 millones de euros que el Gobierno de España destinará al arreglo de 46 kilómetros de la provincia de Cádiz que son de su competencia se licita casi en paralelo a un reciente anuncio muy similar realizado por la Junta de Andalucía, que anticipaba que en sus Presupuestos para 2026 incluirá una partida específica de 17,6 millones de euros para la mejora del firme en las principales carreteras autonómicas de la provincia de Cádiz.

Reparación en la carretera Jimena-Puerto Galis LA VOZ INFRAESTRUCTURAS Actuaciones de emergencia en redes de la Diputación La Diputación de Cádiz, por su parte, licitará en próximas fechas obras de mejora en la CA-6200 de Alcalá-Paterna, en la CA-9121 de Setenil y en la CA-9202 de Fuente María España en San Roque. La Corporación provincial ha invertido en las últimas semanas 1,2 millones de euros en actuaciones en carreteras y vías de su competencia. Diferentes intervenciones se han resuelto en carreteras de la Sierra, La Janda, Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. Las más recientes se anotan en el acceso a Doña Blanca desde la CA-3106; la renovación del firme en la CA-8202 de Bolonia, en Tarifa; así como reparaciones en la Jimena-Puerto Galis (CA-8201) y en la Arcos-Algar (CA-6104). Hace un mes concluyeron dos obras de emergencia, emprendidas para restituir la operatividad en dos carreteras que fueron severamente dañadas tras la última cadena de borrascas: la CA-4102 de Las Mesas en Jerez, que ha comportado una inversión de más de 380.000 euros, y sobre todo la CA-8201 que comunica Jimena y Puerto Galis y que sufrió deslizamientos en varios puntos. En esta última vía se han invertido casi 570.000 euros. En el segundo semestre de 2025 se aprobaron los expedientes para ocupar diferentes bienes y derechos, afectados por tres intervenciones que reclaman tres poblaciones: Conil, Paterna y Alcalá del Valle. Diputación asiste a los ayuntamientos de estos municipios en planteamientos largamente demandados: se trata de la senda ciclopeatonal, aneja a la CA-4202, de acceso al puerto de Conil; el acondicionamiento de más de tres kilómetros de la CA-3200 de El Pedroso II, de acceso a Paterna, para acabar con los tramos más sinuosos de dicha vía; y el acondicionamiento entre los kilómetros 3,8 y 5 de la carretera de Lora, en Alcalá del Valle. Los proyectos diseñados para estas tres comunicaciones comportan una inversión que supera los 5 millones de euros.