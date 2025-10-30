El presupuesto que reserva la Junta para Cádiz en 2026 solivianta a la oposición

La presentación este pasado miércoles de los presupuestos de 2026 de la Junta de Andalucía para Cádiz ha crispado a los partidos de la oposición. Acusan al Gobierno regional de «lanzar humo» para tapar graves deficiencias. También detectan importantes olvidos en las cuentas en materia de infraestructuras.

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado la «ínfima» ejecución presupuestaria del Gobierno andaluz en la provincia, asegurando que de los más de 400 millones de euros presupuestados para el año en curso «únicamente se ha ejecutado el 5,15 por ciento».

Califica la presentación de los presupuestos del Gobierno andaluz en la provincia, por parte del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, como una «gran mentira y una venta de humo diseñada para tratar de tapar la mayor crisis que ha tenido la Junta en 50 años de democracia, la crisis de la sanidad pública».

En este sentido, ha «lamentado» que Sanz «intente vender unas cuentas en las que nadie cree, justo después de conocerse la grave negligencia en los cribados del cáncer de mama y la opacidad del Gobierno andaluz».

Cabe recordar que la inversión que la Junta ha reservado para la provincia en 2026 asciende a un montante de 534 millones de euros, es decir, 79 millones más que en el presupuesto de 2025, lo que supone un crecimiento del 17%.

Entre las inversiones estrella que recoge este presupuesto se encuentran los primeros diez millones de euros para el arranque de las obras del nuevo hospital de Cádiz. Es la primera vez en dos décadas que la ansiada infraestructura sanitaria se encuentra plasmada en un presupuesto del Gobierno regional.

Otra de las inversiones relevantes del presupuesto andaluz para Cádiz se refiere a carreteras. El Gobierno regional sacará a licitación la obra de los siete kilómetros que restan para culminar la autovía entre El Puerto y Rota (A-491). Para ello ha reservado un pellizco de 3,4 millones de euros, mientras que ha consignado 2,1 millones para el inicio de la obra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

Por su parte, la dirección provincial de Izquierda Unida Cádiz denuncia que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla «ha vuelto a dejar el desdoble de la A-384 en un cajón, se prometió convertir la A-384 en autovía, pero a día de hoy no existe ni calendario, ni presupuesto, ni voluntad política», ha señalado el coordinador provincial, Jorge Rodríguez. Se trata de la prolongación de la Jerez-Arcos hasta Antequera. necesita para ello desdoblar la carretera que atraviesa la Sierra de Cádiz. Ante esta situación, la dirección provincial, junto a los cargos públicos de la comarca, han acordado retomar las movilizaciones en la Sierra, fijando el 22 de noviembre como fecha para una de las actuaciones que llevarán a cabo.