Preparativos en el Muelle Ciudad de Cádiz para la obra de integración con el casco urbano

Preparativos en el entorno del Muelle Ciudad del puerto de Cádiz para arrancar las obras de integración del suelo portuario con la avenida de Canalejas, lo que se ha bautizado con el nombre de integración puerto-ciudad. Los primeros avances han comenzado para que el movimiento de tierra sean una realidad en los próximos días. Esta importante actuación, que transformará la imagen del céntrico entorno de la plaza de San Juan de Dios, no afectará al tráfico rodado de la zona ni tampoco a la movilidad de los peatones.

Presentación del proyecto por parte de la presidenta de la APBC y el alcalde de Cádiz A. V.

No hay que olvidar que la obra se desarrollará de la reja portuaria hacia el filo del Muelle Ciudad. La Autoridad Portuaria sí que activará un plan especial para el tráfico de camiones que cruzan por el acceso al puerto desde la plaza de Sevilla en dirección al Muelle Reina Sofía, donde se encuentra la terminal de contenedores.

La obra, licitada a principios de este año y a la que concurrieron once empresas, fue adjudicada a Construcciones Pérez Jiménez, S.L. por un importe de 3.871.810,73 euros. Su inicio estaba previsto para la vuelta de las vacaciones de verano, sin embargo, los últimos trámites han aplazado su arranque hasta finales de este mes de noviembre. El pasado julio, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y el alcalde de la ciudad, Bruno García, presentaron el diseño definitivo.

Parte del Muelle Ciudad ya está acotada para las obras ANTONIO VÁZQUEZ

Cabe destacar que la obra que se llevará a cabo forma parte de una primera fase del proyecto constructivo de ordenación del frente del Muelle Ciudad. Esta primera actuación estará finalizada en un año. De esta forma, se cumple uno de los compromisos más ansiados de la ciudad de Cádiz que ha ido cabalgando de legislatura en legislatura sin llegar a buen puerto. En 2023 se presentó el plan de actuación y dos años después se cerró el trámite burocrático para dar paso a la ejecución de la obra. La obra se ejecutará en dos fases.

Nuevo espacio peatonal

Como se sabe, el proyecto completo de la integración del Muelle Ciudad con la trama urbana abarca una superficie de 22.500 m², que comprende toda la zona anexa a este muelle y la zona de entronque con la terminal de catamaranes de la Junta de Andalucía en el inicio del Muelle Reina Victoria. Se trata de crear un espacio peatonal para disfrute de la ciudadanía, muy ajardinado y con vistas hacia los atraques de los grandes cruceros. Se reserva una franja para la futura plataforma del tranvía que transcurrirá paralelamente al actual carril bici.

La zona próxima al muelle, de 25,0 m de ancho, debe quedar reservada al tránsito de pasajeros debido al código internacional para la protección de los buques e instalaciones portuarias (PBIP), también conocido como ISPS, sus siglas en inglés. La zona de atraque será visible dado que el cerramiento que separe la zona de atraque de la zona integrada será acristalado, y será accesible en aquellos momentos en que se realicen eventos abiertos al público en general y no existan cruceros atracados.

En esta primera fase se intervendrá sobre una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados, correspondiente a una franja de 38 m de ancho paralela al muelle ciudad, que contará con grandes espacios libres, zonas de paseo y descanso, áreas ajardinadas, zona de juegos infantiles, fuentes transitables, zonas expositivas y áreas reservadas para módulos de restauración principalmente. Incluye la disposición de las redes generales de servicios para todo el ámbito.

Dado que, hasta que no se produzca el traslado de la actual terminal de contenedores a su nueva ubicación se deberá seguir manteniendo el recinto fiscal del Puerto de Cádiz y, por consiguiente, el paso de vehículos pesados por la zona, la ejecución del proyecto se ha previsto en dos fases.

Bares con terrazas

Al inicio de este paseo, junto a la nueva plaza creada en el extremo del Muelle Ciudad próximo a la Plaza de Sevilla, se contempla la implantación de un módulo de hostelería con terraza exterior que servirá como dinamizador de la zona y que deberá respetar las condiciones establecidas en la normativa urbanística aplicable.

Hay un segundo módulo de hostelería proyectado junto a la Terminal Satélite de Cruceros, con vocación de convertirse en un espacio de recepción para los cruceristas directamente conectado con el Casco Histórico de la ciudad.

Las zonas ajardinadas cuentan con una variada gama de especies de plantas, arbustos y árboles, y algunas de sus disposiciones en línea sirven como elementos diferenciadores y protectores de distintos espacios, como entre la zona de paseo y la futura plataforma tranviaria, o entre esta y el carril bici. Además de servir de atenuador acústico frente al tráfico de la Avenida del Puerto, absorbe la irregular diferencia de cotas existente a lo largo del recorrido entre la plataforma y el paseo peatonal.

La vegetación está repartida por todo el recorrido del paseo peatonal, existiendo mayor concentración en las áreas verdes de la zona central, dispuestas a modo de islas situadas a ambos lados de la Puerta del Mar (aunque con mayor presencia frente a los Jardines de Canalejas). A la sombra de las distintas especies de árboles se disponen zonas de descanso con bancos, que permiten tanto disfrutar del entorno como observar a través del cerramiento acristalado la actividad del muelle Ciudad destinado a los grandes cruceros.

Entre las islas verdes centrales y el cerramiento que delimita la Zona de Maniobras portuarias se situará un parque infantil discontinuo destinado al juego de los más pequeños.

La Puerta del Mar, que se conserva como reseña histórica, se convertirá en el acceso principal a la actuación en el Muelle Ciudad. Frente a ella se dispone un espacio que, concebido como una prolongación de la Plaza de San Juan de Dios, estará presidido por dos fuentes transitables, existiendo la posibilidad de instalar junto a ellas exposiciones al aire libre sobre la historia del Puerto de Cádiz.

Asimismo, al otro lado de la terminal satélite y próxima a la zona de encuentro con el Muelle Alfonso XIII, se dispone una zona para el estacionamiento de los autobuses que prestan servicio a los cruceros. El acceso rodado a esta zona se prevé desde la Avenida del Puerto, si bien, hasta que no se produzca el traslado de la terminal de contenedores a su nueva ubicación y el posterior desarrollo de la Fase 2, dicho acceso se producirá desde el carril interior para circulación de vehículos existente actualmente. Esta zona podrá ser utilizada como espacio multiusos cuando no se encuentre ocupado por los autobuses, resultando adecuado para la celebración de eventos eventuales de carácter medio.

La segunda fase incluirá la integración del viario, que ahora se mantiene para el tráfico con la actual terminal de contenedores en el Muelle Reina Sofía, y el desarrollo del entronque de la primera fase con el Muelle Reina Victoria, incorporando en el nuevo espacio a la terminal de catamaranes de la Junta de Andalucía.