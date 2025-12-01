El PP reclama al Gobierno soluciones para los trenes en Cádiz: «Tenemos una media de seis incidencias diarias y es insostenible»

El PP de Cádiz ha exigido al Ministerio de Transportes que «tome cartas en el asunto» ante las 751 incidencias ferroviarias registradas en la provincia durante los cuatro meses de verano, según una respuesta parlamentaria del propio Gobierno. Los populares consideran urgente aclarar «qué está pasando» y aplicar medidas que garanticen un funcionamiento adecuado del servicio ferroviario.

El diputado nacional Miguel Sastre Uyá ha denunciado que, «en la que es la mejor etapa del tren, según dice el ministro Óscar Puente», la provincia haya contabilizado una media de seis incidencias diarias, una situación que califica de insostenible: «Eso no es normal y no nos resignamos al deterioro del tren».

Cádiz, la última siempre

Según ha señalado, la red ferroviaria gaditana presenta averías frecuentes, es más lenta, más cara, y cuenta con una oferta insuficiente, con trenes «saturados» en rutas hacia Sevilla y Madrid. A ello se suma la imposibilidad de que los trenes Avril, capaces de alcanzar 330 km/h, operen en Cádiz al no disponer la red del sistema RTMS, pese a que el Gobierno ha asegurado en otras iniciativas que ya está implantado. «Es una contradicción», ha afirmado.

El PP reclama al Ministerio que «garantice el correcto funcionamiento del tren en la provincia y agilice todos los proyectos que afectan a Cádiz».

Sastre Uyá ha anunciado que el partido seguirá solicitando información en el Parlamento «para saber qué está fallando realmente», y exige que se elabore «un mapa detallado de las incidencias» que sufre la red ferroviaria.

Además, pide aplicar un plan de choque provincializado contra las averías, una medida contemplada en la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada recientemente.

El diputado recuerda también que el PP consiguió incluir en dicha ley una enmienda que obliga a RENFE a indemnizar retrasos de 15 o 30 minutos, aunque «el Gobierno ha dicho que no piensa ponerlo en marcha».

Cádiz no puede ser siempre la última

Sastre Uyá ha advertido de que el problema ferroviario se suma a un «agravio sostenido» en materia de infraestructuras.

«Mientras el ministro habla de bajar los tiempos entre Madrid y Barcelona a menos de dos horas o del AVE a Huelva o Jaén, Cádiz vuelve a quedar fuera de todos los planes», señala.

Además, denuncia la ausencia de avances en proyectos como: el tercer carril de la AP-4, el desdoble de la N-IV entre Jerez y Los Palacios, el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras, o la ampliación del aeropuerto de Jerez,

Para Sastre Uyá, Cádiz es «una de las 10 provincias más pobladas de España» y posee un enorme potencial «turístico, industrial y estratégico», tanto para Andalucía como para toda Europa.

«Una provincia que no tiene buenas comunicaciones no tiene futuro, y nuestro futuro se está arrastrando por la falta de infraestructuras», ha concluido.