El PP de Cádiz sobre la marcha del PSOE en el pleno de Diputación: «El espectáculo de hoy ha sido un paripé»

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha criticado que los diputados del PSOE se marcharan del pleno extraordinario de este martes nada más comenzar la sesión extraordinaria, incurriendo en una «dejación de sus funciones» como representantes de la ciudadanía.

Frente a las acusaciones «infundadas» del PSOE por el hecho de que algunos de sus representantes no pudieran acceder al Pleno al estar completo el aforo en el momento de su llegada, Ortiz ha indicado que lo que se ha hecho es «cumplir el reglamento que el PSOE aprobó» y que ya fue aplicado por el anterior presidente, Juan Carlos Ruiz Boix.

Asimismo, el portavoz del gobierno provincial ha reprochado al portavoz socialista, Javier Pizarro, el único diputado del PSOE que decidió permanecer en el Pleno, que «vengan a hacer una performance», cuestionando si los diputados se habrían marchado «si cobrasen dieta por los plenos extraordinarios».

Ortiz ha respaldado también las palabras de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, dirigidas a Javier Pizarro durante la sesión, en las que le recriminó que el PSOE, en lugar de trabajar por sus municipios desde los ayuntamientos y desde la propia Diputación, «se dediquen a reventar los plenos».

La presidenta recordó, además, que el propósito del Pleno consistía en aprobar subvenciones nominativas para ayuntamientos, asociaciones y entidades del tejido productivo de la provincia. Entre ellas, ayudas para el programa navideño en municipios de menos de 20.000 habitantes, para mejoras en infraestructuras públicas, proyectos sociales y de capacitación digital, así como apoyos a empresas de la provincia y una ampliación del programa Cádiz Vale Más.

Según el portavoz del ejecutivo provincial, «el hecho de que a veces los miembros del PSOE incluso hayan votado en contra de nominativas que han solicitado para sus ayuntamientos, demuestra que el espectáculo de hoy ha sido un paripé cuya única intencionalidad era reventar el pleno».

Ortiz también ha rechazado las acusaciones del PSOE de que las subvenciones nominativas se concedan de forma desigual o que exista infrafinanciación hacia ayuntamientos gobernados por los socialistas. Para ello, ha subrayado que «es mentira» que los municipios del PSOE no reciban nominativas, destacando que las localidades con gobiernos socialistas son, en conjunto, las que más inversiones obtienen de los principales planes de la Diputación, superando los 14 millones de euros solo en 2025.

En esta línea, ha lamentado que el PSOE en la Diputación de Cádiz «retuerce» la realidad de las nominativas, señalando que «hace una lectura falaz» al centrarse únicamente en las destinadas a ayuntamientos, ignorando las que se conceden a asociaciones y a proyectos de pequeñas y medianas empresas. «El portavoz socialista nunca hablará de las nominativas que aprueba este equipo de gobierno para fines sociales, culturales, deportivos y para el desarrollo del tejido productivo de la provincia», ha insistido Ortiz, resaltando que, entre enero y septiembre de este año, se han autorizado modificaciones presupuestarias para subvenciones nominativas por valor de 14.060.396 euros.