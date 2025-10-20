El PP de Cádiz critica la subida de cuotas a los autónomos que propone el Gobierno: «Muchos de ellos ya están al límite»

El Partido Popular de Cádiz ha criticado duramente la propuesta del Gobierno de subir las cuotas para los trabajadores autónomos, que suponen casi el 16% de los afiliados a la Seguridad Social de la provincia. Un total de 67.000 trabajadores por cuenta propia que «no pueden soportar una subida de entre 200 y 2.500 euros al año», según ha afirmado Macarena Lorente, diputada nacional.

Lorente ha explicado que la reforma que pretendía sacar adelante el Ejecutivo y que ha encontrado el rechazo de la oposición «significa que quien hoy paga unos 200 euros al mes pasará a pagar entre 217 y 250 euros mensuales», y que quienes ingresen algo más «verán incrementadas sus cotizaciones en hasta 700 u 800 euros al mes en los tramos más altos». Para la diputada, el cambio «castiga especialmente a los pequeños negocios que apenas logran cubrir gastos».

«Un autónomo que gana 670 euros mensuales tendrá que pagar 217 de cuota», ha lamentado, «lo que equivale al 32% de sus ingresos, aunque haya meses que no lleguen ni a cubrir los gastos».

Una «injusticia fiscal»

La diputada ha calificado la medida como «una injusticia fiscal» y ha subrayado que «una persona que gana 670 euros y tiene que dedicar 217 a Hacienda no puede considerarse beneficiaria de una reforma justa ni mucho menos de justicia social».

Lorente ha recordado que las cuotas mínimas ya aumentaron en 2024 y 2025, y que el Ejecutivo «planea nuevas subidas para 2027 y 2028». En su opinión, «el Gobierno de Pedro Sánchez considera a los autónomos su cajero automático».

«Ya está bien del maltrato a nuestros autónomos», ha reclamado, y ha añadido que «Sánchez tiene que pagar muchos favores para mantenerse en el poder, pero no puede hacerlo a costa de los mismos de siempre: los pequeños trabajadores que solo quieren que los dejen trabajar en paz».

La situación de los autónomos en la provincia de Cádiz

La diputada ha señalado que en la provincia de Cádiz hay más de 67.000 autónomos, y ha pedido al Gobierno «que piense en los miles de negocios que sostienen el comercio, la hostelería, los servicios, la artesanía o el transporte»

«Muchos de ellos ya están al límite», ha advertido , «con facturas de luz y gasóleo disparadas, alquileres por las nubes y más impuestos que nunca». Lorente subrayó que la situación es especialmente grave en una provincia con «una de las tasas de paro más elevadas del país», y ha advertido de que «cada euro que se le quita a un autónomo es un negocio que puede cerrar y un puesto de trabajo menos».

Lorente ha señalado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha acusado de «no tener ni idea de lo que es la realidad del autónomo andaluz». «Ve números, pero no ve personas; y si las ve, no le importan lo más mínimo», ha criticado.

La diputada nacional ha insistido en que el Gobierno «solo busca hacer caja para pagar favores a sus socios» y que mientras tanto «los autónomos que madrugan cada día para sacar adelante su negocio no reciben apoyo alguno».

«Son personas que no saben lo que son unas vacaciones ni un día libre, no por ganar más, sino por no perder», ha afirmado Lorente. »Y aún así, el Gobierno presume de un supuesto milagro económico mientras la realidad es muy distinta: más deuda, más impuestos y menos poder adquisitivo en las familias».

Según Lorente, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Estado «ha recaudado 140.000 millones de euros más», mientras que la deuda pública «ya alcanza los 1,69 billones». «¿Dónde está ese dinero?», se ha preguntado. «Desde luego, no está en el bolsillo de los autónomos ni en el de las familias».

La diputada ha criticado además que el Gobierno «intente justificar sus decisiones con anuncios a destiempo», en referencia a las declaraciones del ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre la posible congelación de las cuotas en 2026. «Dicen que lo harán si no tienen respaldo parlamentario, pero es que no les queda otra», ha ironizado.

Las propuestas del PP

Lorente ha defendido un plan alternativo basado en bajar las cotizaciones y los impuestos, además de reducir la carga burocrática que soportan los autónomos. «No puede ser que un trabajador pierda días rellenando formularios en lugar de dedicarse a su negocio», ha afirmado.

También ha abogado por aplicar el régimen de franquicia del IVA, de forma que quienes facturen menos de 85.000 euros al año «no tengan que adelantar el IVA como si fueran grandes empresas». Además, los populares proponen ampliar la cuota reducida para nuevos autónomos, para fomentar el emprendimiento y el autoempleo.

«El esfuerzo y la iniciativa deben premiarse, no castigarse», ha subrayado. «Si a un autónomo se le deja trabajar, invierte y crea empleo. Pero si se le ahoga con impuestos, acaba cerrando».