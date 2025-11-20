Los platos de cuchara, el pan y el mosto se darán cita este fin de semana un pueblo de Cádiz que organiza su ruta de la tapa

Uno de los pueblos más populares de la provincia de Cádiz rendirá un homenaje a la gastronomía rural esta semana. Se trata de Arcos de la Frontera, que organiza la tercera edición de la ruta «Arcos, Tierra de Sabores: cuchara, pan y mosto», un evento donde los asistentes podrán disfrutar de los platos más típicos de la zona.

En esta ocasión, la ruta hará especial hincapié en tres elementos indispensables de la gastronomía arcense: los platos de cuchara, el pan moreno artesanal y el mosto de la tierra. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, busca poner en valor las raíces del municipio y compartirlas con todos los visitantes.

Fechas y ubicación

La tercera ruta «Arcos, Tierra de Sabores» tendrá lugar desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de noviembre. En ella participarán un total de nueve restaurantes de cinco barriadas de la localidad que ofrecerán sus diferentes tapas a todos los asistentes. De esta forma, las personas que participen en la ruta podrán recorrer cada rincón del municipio y realizar una visita turística completa mientras disfrutan de la gastronomía local.

Participantes: La Perdiz: Venta La Perdiz

Vega Los Molinos: Venta Isabel

Las Abiertas: Venta Mesa Jardín y Venta Martín

Junta de los Ríos: Casa Cristina y Venta Junta de los Ríos

El Santiscal: Hotel Restaurante Mesón de la Molinera, Bar El Huertas y Hacienda El Santiscal

Precio de las Tapas

Otro aspecto a destacar de la ruta «Arcos, Tierra de Sabores» es que todas las tapas tendrán un precio único de cuatro euros e incluirán un guiso de cuchara, pan de pueblo y un vaso de mosto. De esta forma, los asistentes podrán disfrutar de algunos de los productos más típicos de la cocina arcense.

Cartel del evento ayto. arcos de la frontera

Las personas que degusten las tapas también podrán participar en el sorteo de distintos regalos al probar las tapas. Se trata, por tanto, de una oportunidad muy interesante para las personas que quieran descubrir el encantador municipio de Arcos de la Frontera a través de su fantástica gastronomía.