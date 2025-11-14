Hasta 30 personas compiten por cada vivienda de alquiler en Cádiz

Es el principal quebradero de cabeza para los gaditanos: encontrar una vivienda de alquiler, y a ser posible con un precio razonable. La presión de la demanda, es decir, la cantidad de personas interesadas en cada vivienda disponible en el mercado continúa al alza, mientras el número de inmuebles continuará disminuyendo al cierre del año 2025. Estas son las principales estimaciones del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

En Cádiz, hasta 30 personas compiten en diez días por cada vivienda en alquiler en el mercado. Además, según datos de Idealista, el 17% de los anuncios de alquiler de una casa en la provincia duraron menos de 24 subidos a internet. A este fenómeno se le conoce como 'alquiler exprés', y cada vez es más habitual en ciudades donde la oferta es escasa y la demanda elevada. Esta falta de vivienda disponible de alquiler está propiciando una subida en los precios. Por otro lado, según los datos de Fotocasa, el precio del alquiler en la provincia ha aumentado un 8,87% en el último año.

La presión que la demanda de los inquilinos ejerce sobre la oferta disponible en Andalucía se sitúa en el tercer trimestre de 2025 en 46 interesados por vivienda en diez días. Sin embargo, mientras que Málaga y Sevilla presentan niveles muy altos, con 72 y 69 contactos por cada inmueble que sale al mercado, otros lugares como Jaén o Almería se encuentran en una situación más equilibrada, con 12 y 19, respectivamente.

Lejos de Málaga y Sevilla, las provincias con mayor presión de la región son Cádiz y Huelva, con un total de 30 inquilinos por oferta, seguidas de cerca por Granada, con 27, y a mayor distancia de Córdoba, que se queda en 21 interesados.

Alquileres prohibitivos

El precio del alquiler en Andalucía es de 939 euros de media, aunque existen grandes diferencias entre provincias como Málaga, que se sitúa entre las más caras del país, con una media de 1.275 euros, y otras como Jaén, que, por el contrario, está entre las zonas más baratas de España, con 573 euros. En el caso de la provincia de Cádiz, el precio medio del alquiler se sitúa en 842 euros.

Entre los dos extremos aparecen Sevilla, con un precio de 974 euros; Granada, con 848€; Huelva, con 740 euros; Córdoba, con 679 euros; y Almería, con 655€. Huelva es, además, la que ha experimentado un mayor crecimiento interanual, con una subida del 7,7%. El menor, en cambio, se produjo en Granada, donde los precios han aumentado un 2,2% respecto a hace un año.

No obstante, los datos de Fotocasa muestran variaciones en los precios en la provincia según las calidades y las especificaciones de la vivienda. Un inmueble de 100 metros cuadrados o menos se queda en 789 euros de media, si es superior a 100 metros alcanza los 1.122 euros.

Las características de la casa también rigen los precios. Un inmueble con terraza tiene un coste mensual de media de 930 euros, si está amueblado de 854 euros, si tiene ascensor 939 euros y si cuenta con parking hasta 1.005 euros. El portal web especifica que las características más comunes de las viviendas que se ofertan de alquiler son para una casa de 70 metros cuadrados, con dos habitaciones y en una tercera planta.

Menos viviendas en el mercado

Otro factor importante a tener en cuenta es la reducción del número de viviendas que se ofertan en el mercado inmobiliario. En Cádiz se comercializarán 1.317 viviendas menos que en 2024, lo que supone una reducción del 7,8%. En Sevilla, por ejemplo, aunque se comercializarán 21.016 viviendas, la oferta experimenta una de las caídas más acusadas del país con respecto a 2024, solo por detrás de Barcelona. Así, este 2025, la provincia sevillana contará con 4.000 inmuebles menos que el año anterior, es decir, un 12,8% menos.

Lo mismo sucederá en Huelva, Almería y Córdoba, con reducciones del 4,6%, 2,7% y 1,7%, respectivamente. Jaén logrará mantenerse, mientras que Granada experimentará una recuperación del 4,2% equivalente a 657 viviendas.

A nivel regional, Andalucía se consolida como la segunda comunidad autónoma con más oferta de vivienda en alquiler, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, a pesar de que este 2025 la región perderá más de 4.000 inmuebles.

Este año saldrán al mercado del alquiler un total de 133.758 viviendas en Andalucía, con Málaga como la provincia con más oferta, con un total de 48.742 inmuebles disponibles para alquilar. A nivel nacional, solo la superan Madrid y Barcelona, y está por delante de otras zonas más pobladas, como Valencia o Alicante.

«Hemos estado más de un año buscando un alquiler»

Buscar, buscar y no encontrar. Esta es la situación que viven muchos jóvenes de la provincia de Cádiz. Uno de ellos es Rubén Vázquez, un puertorrealeño de 31 años. Durante más de un año estuvo buscando una vivienda de alquiler junto a una amiga con la que quería irse a vivir juntos.

«Hemos estado más de un año buscando un alquiler», relata. Durante su búsqueda vivieron un calvario: «Lo primero que hay que decir que las casas que están en alquiler son muy tristes, entras y parece que has hecho un viaje en el tiempo con muebles de más de 30 años», señala. Además, «nosotros cada vez que llamábamos por un anuncio nos decían que solo lo alquilaban en temporada escolar y para estudiantes o funcionarios».

No obstante, la situación más inverosímil la vivió con un inmueble cerca de Las Canteras. «Vimos el anuncio y nos gustó, estaba un poco alejado del centro, pero era una pequeña casa con dos plantas y el precio era razonable». Rubén y su amiga fueron a ver esta casa, pero «la dueña nos dijo que prefería a gente que no fuera de Puerto Real».

Finalmente, su búsqueda acabó con final feliz. «Hemos encontrado un alquiler por 750 euros al mes y estamos muy contentos. El casero es muy amable, dice que está contento con nosotros y nuestra idea es seguir aquí».

Más de 5.000 inscritos en Procasa demandan un alquiler

Un total de 6.602 personas están inscritas como demandantes de vivienda pública en Procasa, la empresa municipal gaditana. Los últimos datos, relativos al 1 de junio de 2025, muestran que un total de 3.647 hombres y 4.761 mujeres demandan una VPO (Vivienda de Protección Oficial) en la ciudad de Cádiz. El número medio de inscritos en la unidad familiar es de 1,27 personas.

Del total de inscritos como demandantes de empleo, el grupo mayoritario es el relativo a las personas que buscan un alquiler. En concreto, el 1 de junio de 2025 había registrados en Procasa hasta 5.049 demandantes de alquiler, otros 4.938 están interesados en un alquiler con opción a compra, mientras que la compra es la opción que menos atrae a los gaditanos con 3.486 personas inscritas.