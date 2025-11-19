El pequeño y encantador pueblo de Cádiz que ha sido elegido como el 'Pueblo más mágico de Andalucía' para 2026

Vista de Alcalá de los Gazules
Vista de Alcalá de los Gazules Francis Jiménez
Alejandro González

Alejandro González

Después de una semana de votaciones, la organización 'Pueblos Mágicos' ha dado a conocer los nombres de los municipios que han sido galardonados con los premios 'Pueblos Mágicos de España 2026', una iniciativa que, según explica la propia entidad, busca reconocer «el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestros municipios por mantener viva la magia del mundo rural».

Las personas que han participado en el concurso tenían la posibilidad de elegir, entre un gran número de opciones, cuál era el pueblo más mágico de cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, un total de 52 localidades de las ocho provincias optaban a conseguir esta distinción que, finalmente, ha recaído en un municipio de Cádiz.

El pueblo más mágico de Andalucía

De entre todos los pueblos andaluces que participaban en el concurso, el que más votos recibió fue Alcalá de los Gazules. Esta pequeña localidad gaditana puede presumir ahora de ser el 'Pueblo más mágico de Andalucía en 2026', una distinción que ha conseguido gracias a su belleza y su encanto único.

Qué ver en Alcalá de los Gazules

El municipio de Alcalá de los Gazules es uno de los más conocidos de la sierra gaditana. Se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y es conocido por su fantástico patrimonio. El pueblo, de hecho, está considerado como conjunto histórico-artístico desde 1984 y tiene varios lugares históricos de gran interés como su castillo del siglo XIII, la Iglesia de San Jorge, el convento de Santa Clara o el Santuario de Nuestra Señora de Todos los Santos, entre otros.

Imagen de Alcalá de los Gazules
Imagen de Alcalá de los Gazules Diputación de Cádiz

Sus calles estrechas y empedradas y sus características casas blancas, además, dan a este municipio un aspecto muy pintoresco. La revista Viajar, incluso, lo definió en una ocasión como «una pequeña joya escondida en la provincia de Cádiz».

Su entorno natural

Otra de las características más destacadas de Alcalá de los Gazules es su maravilloso entorno natural. El municipio está completamente rodeado de naturaleza, lo que permite que sus habitantes y visitantes en general puedan disfrutar de unos paisajes espectaculares desde varios puntos del municipio.

Son algunos de los motivos por los que Alcalá de los Gazules se ha convertido en el pueblo más mágico de Andalucía. Un destino muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de un lugar que reúne belleza, naturaleza, encanto e historia.

