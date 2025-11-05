La patronal advierte de que las carencias en infraestructuras ponen en riesgo el desarrollo de Cádiz

Las infraestructuras se imponen de nuevo como el caballo de batalla de la patronal gaditana. Este miércoles, su presidente, José Andrés santos, junto con la secretaria general de la organización empresarial, Carmen Romero, y su vicepresidenta, Begoña Romero, han presentado la convención que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el hotel Valentín, en el Novo Sancti Petri (Chiclana). La Confederación de Empresarios d Cádiz (CEC) reunirá allí a unas 500 personas para debatir y reflexionar sobre un tema clave para el desarrollo económico de la provin cias: las infraestructuras.

Santos ha reconocido durante la presentación de este evento que Cádiz corre el riesgo de perder competitividad con respecto a otras comarcas si no se actúa con celeridad en la mejora de las redes de comunicación. El lema de la convención empresarial es «Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro». Los empresarios han incidido en que son las palancas para que exista un progreso, «sin ellas no se puede avanzar». A juicio de Santos, «son un factor de competencia clave con otros territorios».

Mejoras en todos los frentes

En este sentido, el dirigente de la CEC ha destacado que Cádiz no puede seguir sin mejoras en el aeropuerto de Jerez, sin un tercer carril en la Ap-4 o sin una inversión potente que permita la llegada del AVE a la estación de la capital. La patronal ha recordado que Marruecos se está equipando para convertirse en una importante plataforma logística, por ello Cádiz debe contar antes con herramientas para consolidar su posición estratégica.

José Andrés Santos ha subrayado que «las infraestructuras no son cuestión de colores ni de siglas: son un proyecto de todos, un compromiso de provincia y una responsabilidad compartida».

«La provincia no se puede permitir diez años de trámites para arrancar una infraestructura clave»

El objetivo de la reunión no es en absoluto político, de hecho no van a a participar representantes políticos, salvo el alcalde de Chiclana, José María Román. La reunión pretende culminar bajo un consenso y una unidad de acción fuerte para plantar cara a las administraciones públicas con las reivindicaciones en materia de infraestructuras. Para ello, se han involucrado a todas las organizaciones territoriales de la CEC y durante la reunión se presentará una radiografía detallada sobre las comunicaciones de la provincia y sus necesidades.

Según José Andrés Santos, no se puede seguir avanzando sin una conexión con Huelva, sin una ampliación del aeropuerto o sin culminar la Vejer-Algeciras y la Arcos.-Antequera. Son inversiones vitales para el progreso de Cádiz.

Efectos de las carencias

La gravedad de esta situación la ha explicado Santos con un ejemplo claro y directo sobre los efectos inmediatos de estas carencias. El congreso South Emprendedor que se celebra estos días en el Palacio de Congresos de Cádiz ha reunido a inversores de distintos puntos del panorama internacional y han reconocido sin tapujos las dificultades de comunicación que atenazan a Cádiz en materia de trenes y aeropuerto.

La conclusión es que «podemos perder el tren del desarrollo tecnológico» si no se actúa. Está en riesgo la captación de inversiones. El objetivo también de la convención empresarial es detallar las prioridades para poder competir con otros territorios.

Para ejecutar estas reivindicaciones es vital que el Estado tenga aprobados unos presupuestos. El Gobierno de Sánchez lleva tres años con las mismas cuentas prorrogadas, «algo que no favorece en nada a la inversión». En este sentido José Andrés Santos ha sido muy claro: «una empresa sin presupuestos es inviable, un país sin presupuesto es inviable». En su opinión, «la falta de un presupuesto afecta a las infraestructuras y sin una planificación presupuestaria no se pueden llevar a cabo estas obras».

«Una empresa sin presupuestos es inviable y un Estado sin presupuestos, también»

El presidente de la CEC ha explicado que la organización viene trabajando junto a sus asociaciones territoriales y sectoriales en la elaboración de un informe sobre infraestructuras pendientes, que reúne las principales demandas y propuestas de mejora en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, redes hídricas, energéticas y digitales. Este documento servirá como base para el debate de la Convención y estará expuesto en los paneles informativos durante la jornada.

Por su parte, Carmen Romero ha detallado el programa de la convención, que se estructurará en varios bloques temáticos con una visión transversal y participativa. La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la CEC, seguida de la conferencia inaugural «Infraestructuras y desarrollo económico», a cargo de Julián Núñez Sánchez, presidente de SEOPAN.

Posteriormente, la primera mesa de debate, titulada «Las infraestructuras que necesitamos, cómo priorizarlas», contará con la participación de Belén Padilla López (ASAJA-Cádiz), Antonio Moreno Zorrilla (AGI), Abraham Carrascosa Martínez (Cremades & Calvo-Sotelo Abogados) y Juan Jesús García de Pablo (Grupo AZVI), moderada por Ana Huguet, directora de Contenidos Informativos de 7TV Andalucía en Cádiz.

La segunda mesa, «Diseñando el futuro de las infraestructuras de la provincia: actores necesarios», reunirá a Javier Sánchez Rojas (presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio), Paula Fernández Danino (secretaria genera UGT Cádiz), Inmaculada Ortega (secretaria general CCOO Cádiz) y Jorge Fernández-Portillo (secretario general de FAEC y Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Agua de la CEC), moderada por Salud Botaro, coordinadora de Canal Sur Radio Cádiz.

La jornada concluirá con la clausura institucional a cargo de Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien ofrecerá una reflexión final sobre la unidad empresarial y territorial como motor del progreso.

La secretaria general ha destacado además el apoyo de las instituciones y empresas patrocinadoras, que hacen posible esta nueva edición y participan activamente en su desarrollo: Sharp, Grupo Carrod, Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y Cajamar.

La Convención Empresarial 2025 de la CEC se consolida así como uno de los foros empresariales más relevantes de la provincia, un espacio de diálogo, reflexión y compromiso colectivo para impulsar las infraestructuras que la provincia necesita para su desarrollo futuro.

Las inscripciones y el programa completo están disponibles en la web www.empresariosdecadiz.es.