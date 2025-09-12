Pablo Ojeda, nutricionista, sobre el consumo de tortillas de camarones: «Puedes pensar que son grasientas, pero...»

Las tortillitas de camarones suelen considerarse un plato con muchas calorías, aunque en realidad aportan numerosos beneficios para la salud. Es uno de los platos estrella de la cocina tradicional gaditana, muy demandado por los vecinos de la provincia y los turistas que se quedan muchas veces impactados por el gran tamaño de algunas.

El nutricionista Pablo Ojeda explicó en el programa Más Vale Tarde que «se toman en Semana Santa porque la fritura suple las calorías de la carne».

Según este experto, existe una receta ideal para prepararlas en casa, y recomienda usar harina integral ya que «repele más la grasa y funciona muy bien».

Una forma sencilla de elaborarlas es mezclar, tal como él mismo hizo, dos cucharadas de harina de trigo y de garbanzo. La clave está en que el agua que añadas «esté fría». Después, se remueve durante varios minutos hasta conseguir una masa. Para darles más sabor, el experto sugiere añadir cebolla fresca, perejil y, por supuesto, camarones.