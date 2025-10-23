El outlet donde puedes comprar ropa de Ralph Lauren, Prada o Valentino al 50% llega a Cádiz: ¿Cuál es y dónde se encuentra?

Lucir prendas de marcas de lujo es algo que le gusta a cualquiera. El único inconveniente es que este tipo de ropa suele tener un precio muy elevado que resulta prohibitivo para muchas personas. Sin embargo, existen algunas alternativas para poder adquirir prendas de marcas caras por precios más económicos.

Una de estas opciones es una tienda outlet originaria de Polonia que acaba de llegar a la provincia de Cádiz. Se trata de Half Price, una cadena especializada en ventas off prices, es decir, compran un gran volumen de productos para después venderos al por menor con grandes descuentos independientes al fabricante.

Descuentos de hasta el 50%

En las tiendas de Half Price es posible encontrar prendas con descuentos que, a veces, pueden superar el 50%. Esto se debe a que compran los excedentes de ropa y las prendas que están fuera de temporada que los fabricantes venden por precios más baratos. De esta forma, pueden ofrecer ropa de grandes marcas por un precio muy reducido.

«Nuestro equipo de comerciantes y creadores de tendencias interactúa con marcas y diseñadores de todo el mundo. Gracias a ellos, puedes comprar productos de marca a precios únicos», afirma la cadena.

Imagen de una de las tiendas HALF PRICES

En sus tiendas es posible encontrar todo tipo de prendas y complementos y ropa de marcas muy importantes como Ralph Lauren, Calvin Klein, Valentino o Prada, entre otras, además de artículos para el hogar, accesorios para mascotas, productos deportivos o snacks.

Ubicación y horarios de la tienda

La única tienda que tiene la cadena Half Price en Andalucía se encuentra en la provincia de Cádiz. Más concretamente en el centro comercial Luz Shopping de Jerez de la Frontera. La tienda, que cuenta con 2.200 metros cuadrados de extensión, está abierta de lunes a domingo con un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Las personas que quieran lucir prendas de lujo por un precio reducido tienen la solución perfecta en esta tienda que acaba de abrir sus puertas en Jerez. Un lugar donde es posible conseguir ropa de las mejores marcas y otros muchos productos sin tener que gastar una fortuna.