Olivia Venegas, única alcaldesa de Ciudadanos en la provincia: «Sigo en el partido porque creo en el proyecto»

Ciudadanos, además de presentarse en Cádiz, El Puerto, Jerez y San Fernando, tendrá lista en Benaocaz. ¿Por qué lo hace en un municipio de unos 700 habitantes? Olivia Venegas, alcaldesa de la localidad, será quien encabece una candidatura que podría ser el último reducto del partido en la provincia.

¿Cómo está el ambiente antes de las elecciones en Benaocaz?

Benaocaz es un pueblo complicado pero he decidido presentarme después de una legislatura complicada en la que nos ha tocado afrontar un sinfín de trabas como han sido la pandemia, una reforma laboral, un desprendimiento de rocas por las fuertes lluvias o una dimisión (la de Ana Belén García, anterior alcaldesa del PP). Porque mi objetivo es seguir luchando por este municipio.

Si ha dado ese paso es porque espera lograr un buen resultado.

Sí, eso lo tengo claro. La intención es poner en valor todo lo que nuestro municipio contiene, como son los senderos, el Barrio Nazarí o las distintas obras, y también los proyectos que aún no nos ha dado tiempo a ejecutar en estos cuatro años.

¿Le resulta llamativo que haya tan pocas candidaturas de Ciudadanos en la provincia?

Claro, y es una pena. Hay mucha gente que se ha echado atrás por la caída que ha tenido Ciudadanos a nivel general. Pero bueno, es un partido de centro, liberal. Y a mí no me gustan los extremos ni de un lado ni del otro. Yo creo que lo importante en los municipios es una buena gestión.

¿En los pueblos influye más la persona que se presenta que las siglas?

Pienso que sí, además de una gestión positiva, que es muy importante. Nada más que hay que ver el resultado desde que entramos a gestionar, un cambio total de Benaocaz. Desde el turismo, el embellecimiento del pueblo, los servicios y el contacto directo con los ciudadanos, que es fundamental.

¿Le han planteado ir en las listas de otros partidos, tal y como ha sucedido con otros antiguos candidatos de Ciudadanos?

Bueno, a mí me han hablado desde varias siglas políticas, no voy a decir cuáles. Pero yo creo que mi condición es trabajar, el día a día. Levantarme temprano y hacer una buena gestión. No me parece que tenga sentido hacer ahora un cambio, así que sigo en mi línea. Ya estamos en democracia y que la gente haga lo que crea conveniente.

¿Se queda entonces por la confianza en el proyecto político de Ciudadanos?

Sí, y porque creo que somos fundamentales para que no haya mayorías absolutas en un sentido ni en otro.

¿Algún propósito?

Benaocaz se merece que estemos las 24 horas al servicio del municipio y de los ciudadanos y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que el pueblo está contento.