La oleada de robos de cableado público en Sanlúcar concluye con un detenido

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años de edad, vecino de Sanlúcar de Barrameda, como presunto autor de una serie de sustracciones de cableado eléctrico perteneciente al alumbrado público de la localidad. Los hechos habían generado importantes incidencias en distintas zonas del municipio, que quedaron sin suministro eléctrico durante varios días.

La investigación se inició el pasado 12 de noviembre, tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, que alertó de una oleada de robos en diversas arquetas de alumbrado. El autor fracturaba las tapas, cortaba los cables y los sustraía, provocando daños de consideración y obligando a realizar complejas labores de reparación para restablecer el servicio.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron recuperar una gran cantidad del cableado robado, ya vendido por el presunto autor, así como su plena identificación. Finalmente, el pasado 18 de noviembre se procedió a la detención del sospechoso como presunto responsable de los hechos.

La rápida y eficaz actuación policial ha sido reconocida y felicitada por las entidades afectadas, que han destacado la pronta restitución del servicio y la resolución del caso.