Hasta ocho pueblos de Cádiz celebran sus Belenes Vivientes esta semana: fechas, horarios y programación de actividades

Los pueblos de la provincia de Cádiz siguen inmersos en la celebración de diferentes eventos navideños de todo tipo, como es el caso de los Belenes Vivientes. Son muchos los municipios que tienen por costumbre hacer este tipo de representaciones durante la Navidad. Ocho de ellos, de hecho, celebran sus respectivos belenes vivientes este mismo fin de semana.

Se trata de Rota, Arcos de la Frontera, Ubrique, Benamahoma, San Roque, Medina Sidonia, Prado del Rey y Algar. Todos ellos volverán a realizar un viaje en el tiempo de 2.000 años para recrear los escenarios típicos de Belén, con los vecinos representando los diferentes oficios, costumbres y tradiciones de la época. Será una oportunidad única para descubrir la magia navideña de estos pueblos de Cádiz.

Rota

Durante los días 12 y 13 de diciembre se celebra el Belén Viviente de Rota, el único narrado y con diálogos de toda la provincia de Cádiz. La representación está organizada por el Colegio Salesianos y la Hermandad del Santo Entierro y cuenta con la participación de una media de 150 niños y niñas.

El Belén tendrá lugar en las calles del casco histórico y se podrá ver en horario de 18:00 a 20:00 horas durante el viernes 12 y de 19:00 a 23:00 horas durante el sábado 13. La entrada, además, tiene un precio de dos euros que serán destinados a la bolsa de caridad de la Hermandad del Santo Entierro.

Arcos de la Frontera

El día 13 de diciembre se celebra el tradicional Belén Viviente de Arcos, declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía. Este año se representarán un total de 26 escenas en las diferentes calles y rincones del casco antiguo. El Belén comenzará a las 18:00 y se prolongará hasta las 22:30 horas. Durante la tarde, además, habrá diferentes actuaciones de coros de campanilleros y zambombas populares.

Imagen del Belén Viviente de Arcos guía de cádiz

Ubrique

Otro Belén Viviente de la provincia de Cádiz que también está declarado como Bien de Interés Cultural es el Belén Viviente de Ubrique, que este año se celebrará el sábado 13 de diciembre. La representación se llevará a cabo en las calles céntricas del municipio.

Imagen del Belén VIviente de Ubrique guía de cádiz

Benamahoma

El Belén Viviente de Benamahoma se podrá visitar el sábado 13 de diciembre a partir de las 12:30 horas. En todas las calles del municipio se representarán las escenas tradicionales del Nacimiento de Jesús por parte de los vecinos, que también ofrecerán a los visitantes los productos típicos de la gastronomía local.

Imagen del Belén Viviente de Benamahoma guía de cádiz

San Roque

Durante los días 13 y 14 de diciembre se celebrará el Belén Viviente de San Roque organizado por la Hermandad del Rocío. El horario de visita durante el primer día será de 12:00 a 23:00 horas y durante el segundo, de 12:00 a 19:00 horas. Las representaciones de las diferentes escenas del nacimiento de Cristo se realizarán en la Plaza de Armas y en los alrededores de la iglesia del Casco Histórico de la localidad.

Medina Sidonia

La edición número 21 del Belén Viviente de Medina Sidonia se celebrará el domingo 14 de diciembre desde las 12:00 hasta las 19:00 horas. Más de 500 personas participarán este año en las representaciones que se llevarán a cabo en las calles San Francisco de Paula, Llanete de Herederos, Bohórquez, Tintoreros, Cilla, Plaza de la Iglesia Mayor, jardines de la Calle Cilla y Arco de Belén.

Imagen del Belén Viviente de Medina Sidonia gUÍA DE CÁDIZ

Prado del Rey

El Belén Viviente de Prado del Rey tendrá lugar el domingo 14 de diciembre. Las calles céntricas de esta localidad gaditana recrearán la Belén de hace 2.000 años con todos los detalles. No faltarán los Reyes Magos de Oriente, los pastorcillos, las típicas casas hebreas, el zoco y las panaderías, además de otros muchos elementos.

Imagen del Belén Viviente de Prado del Rey Guía de Cádiz

Algar

El domingo 14 de diciembre a partir de las 16:30 horas se celebrará el Belén Viviente de Algar, que se realizará en un lugar emblemático como el Castillo Pedro Lobato. Los visitantes, además de ver la representación, podrán disfrutar también de la actuación de una zambomba.

Será un fin de semana muy intenso en la provincia de Cádiz en lo que a belenes vivientes se refiere. Todos ellos serán una gran oportunidad para disfrutar de una jornada navideña única con un ambiente fantástico, además de poder descubrir una de las tradiciones más bonitas de estos pueblos.