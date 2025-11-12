Nuevo paso para la construcción en el astillero de San Fernando de los dos buques hidrográficos para la Armada

La Armada y Navantia han dado un nuevo paso para la construcción en el astillero de Sa Fernando de dos buques hidrográficos. Los técnicos de la compañía y del Ministerio de Defensa han concluido la fase de diseño y de características con las que deben contar. Este estudio, que ha durado casi dos años, abre la puerta a un nuevo ciclo del programa y al inicio de su obra.

El Consejo de Ministros autorizó en agosto de 2023 el inicio del expediente de contratación para que Navantia diseñe y construya dos buques hidrográficos costeros (BHC) para la Armada por importe de 158,6 millones de euros. Las embarcaciones sustituirán al hidrográfico 'Antares', construido en la década de los 70 y único aún en servicio de los cuatro de la clase Castor. Con los nuevos BHC se dará un paso importante en la renovación de la flotilla hidrográfica, avanzando además en la transición verde, ya que los nuevos buques podrán operar con biocombustibles.

LA VOZ ha podido saber que la revisión de diseño (PDR) se ha llevado a cabo en dos sesiones de trabajo. En una primera sesión técnica, celebrada el pasado 29 de octubre en el Navantia Training Centre de San Fernando, el cliente pudo comprobar que el diseño de los Buque Hidrográficos Costeros es coherente con los requisitos establecidos, manteniendo un riesgo aceptable dentro del marco de plazo y coste previsto en la Orden de Ejecución. Mediante una revisión exhaustiva de la documentación y los productos de diseño, que especifican y definen los sistemas del buque, se validó la documentación más relevante, centrada en aquellos sistemas que condicionan funcionalmente el buque, asegurando así la solidez del diseño.

Firma de los acuerdos

La segunda parte fue el Panel Ejecutivo, celebrado el 5 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Defensa en Madrid. En esta sesión se firmaron los acuerdos de la sesión técnica y se establecieron las acciones para avanzar hacia las siguientes fases del programa.

La realización del plan de diseño ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con la Oficina de Programa de la Flotilla Hidrográfica, junto a la Inspección de Construcciones y Obras del Arsenal de Cádiz y al trabajo en equipo de las cuatro unidades de negocio de Navantia participantes en el proyecto.

Los nuevos buques hidrográficos tienen como misión principal la publicación, difusión y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado en aguas y costas españolas, un cometido del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), responsable de operar estos buques y garantizar el cumplimiento de dichas misiones.

Los barcos tendrán 50 metros de eslora y un desplazamiento de alrededor de 1000 toneladas. Con una dotación reducida de 30 personas, por su alto grado de automatización, tendrán una autonomía de 3.000 millas para mantenerse operando en aguas poco profundas durante 15 días y podrán operar con biocombustibles. Ambos buques serán capaces de realizar levantamientos hidrográficos que permitan la elaboración de la cartografía, apoyo a la Flota con información geográfica, medioambiental y meteorológica y protección del patrimonio arqueológico subacuático.

El proyecto está orientado a la modernización de la cartografía náutica oficial y la mejora de la capacidad de levantamiento hidrográfico nacional. El contrato, con un plazo de 51 meses, generará aproximadamente 700 empleos y más de 870.000 horas de trabajo en la Bahía de Cádiz.