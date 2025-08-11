sucesos

Nuevo incendio en la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real

Aurora Salvador, alcaldesa de la localidad gaditana, ha informado del suceso y de la última hora a través de las redes sociales

Varios desalojados por un incendio en la Dehesa de las Yeguas, en Puerto Real

L.V.

CÁDIZ

«El incendio de la Dehesa de las Yeguas está controlado. Gracias a los grandes profesionales que nos protegen y cuidan».

La alcaldesa de Puerto Real ha dado hace unas horas una buena noticia tras la mala aportada por ella misma a través de las redes sociales: un nuevo incendio se producía en la Dehesa de las Yeguas de la localidad gaditana.

Apuntaba anoche Aurora Salvador: «Tenemos otro fuego, en la Dehesa de las Yeguas, pasando la venta el algarrobo, zonas de pasto y marismas, desde las 22:00 horas el dispositivo de bomberos de Puerto Real y Cádiz».

Y añadía: «Ahora han llegado apoyo desde Chiclana, también vendrán a ayudarnos desde Benalup. No hay viviendas y el fuego va hacia las marismas. Dentro de lo grave, de nuevo ni pérdida de viviendas ni sobre todo personas. Agradecida a todas las fuerzas de seguridad que nos protegen. Bomberos de la provincia de Cádiz, Policía Nacional y Local, 112, protección civil«.

