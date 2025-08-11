Nuevo incendio en la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real

«El incendio de la Dehesa de las Yeguas está controlado. Gracias a los grandes profesionales que nos protegen y cuidan».

La alcaldesa de Puerto Real ha dado hace unas horas una buena noticia tras la mala aportada por ella misma a través de las redes sociales: un nuevo incendio se producía en la Dehesa de las Yeguas de la localidad gaditana.

Apuntaba anoche Aurora Salvador: «Tenemos otro fuego, en la Dehesa de las Yeguas, pasando la venta el algarrobo, zonas de pasto y marismas, desde las 22:00 horas el dispositivo de bomberos de Puerto Real y Cádiz».

Y añadía: «Ahora han llegado apoyo desde Chiclana, también vendrán a ayudarnos desde Benalup. No hay viviendas y el fuego va hacia las marismas. Dentro de lo grave, de nuevo ni pérdida de viviendas ni sobre todo personas. Agradecida a todas las fuerzas de seguridad que nos protegen. Bomberos de la provincia de Cádiz, Policía Nacional y Local, 112, protección civil«.