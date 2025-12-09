Nuevo empujón al desdoble de la carretera entre Rota y Chipiona con una obra de casi seis kilómetros

Nuevo empujón para el desdoble de la carretera A-491 que arranca en El Puerto, cruza Rota y desemboca en Chipiona. Un trazado total de 36 kilómetros de longitud de los que 15 kilómetros ya son autovía. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha presentado este martes al alcalde de Rota, Javier Arana (PSOE), el proyecto para desdoblar otros 5,8 kilómetros, hasta el cruce con A-2078, hacia Jerez.

Se trata de una obra clave en la Costa Noroeste de la provincia para acabar con los atascos del verano y permitir un flujo más ordenado hacia una importante zona de playas.

Esta obra depende del Gobierno regional y contará en los presupuestos generales de la Junta de 2026 con un pellizco de 3,5 millones de euros, del total de los 45 que supone la inversión. La Junta destaca que el proyecto no tiene marcha atrás y el desdoble seguirá hasta completar los 15 kilómetros que restan hasta Chipiona.

Cabe recordar que el desdoble de esta carretera es una demanda histórica de los vecinos de los municipios afectados, debido al intenso tráfico que soporta la carretera, sobre todo, durante los meses de verano. Hasta 22.000 vehículos cruzan a diario por la carretera entre julio y agosto.

El nuevo trazado de la A-491 se gestó en la década de los noventa bajo el mandato socialista en la Junta. Así, sus primeros seis kilómetros arrancan en la variante de El Puerto de Santa María, que conecta con la A-4. Este primer tramo se inauguró en 1996. Casi diez años después, en junio de 2015, se abrió al tráfico un segundo tramo de 9 kilómetros, hasta Rota. Desde entonces se ha trabajado en la redacción del proyecto que ahora presenta la consejera y que saldrá a licitación en las próximas semanas. También se ve en el horizonte el trazado que restaría hasta culminar el desdoble Chipiona. Todo apunta a que la obra de este nuevo tramo de 5,8 kilómetros con inicio en Rota comenzará en el segundo trimestre de 2026.

La consejera ha explicado este martes en el Ayuntamiento cómo quedará el desdoble de los seis kilómetros entre el enlace de Rota y la Glorieta de la A 2078. Precisamente en este punto se construirá un nuevo acceso a la Base Naval. Rocío Díaz ha destacado que actualmente hay una sola calzada con dos carriles que soportan más de 15.000 vehículos al día y de esos 15.000 vehículos al día, «el 6% de ellos son vehículos pesados, con lo cual había que dar una respuesta».

Este proyecto de infraestructuras se eleva este miércoles al Consejo de Gobierno para pedir la autorización del gasto. La inversión total asciende a 43 millones de euros. Una vez que pase por el Consejo de Gobierno será la Delegación Territorial quien licite esta obra.

La consejera ha informado que la obra tendrá un plazo de ejecución de 34 meses. Según Rocío Díaz, «la Junta tiene en Rota varios proyectos e intentamos siempre dar respuesta a los vecinos». Ha puesto más ejemplos el de vivienda, el del plan ordenación del territorio de Andalucía, que actualmente está en exposición pública hasta el próximo día 2 de enero y «nosotros estamos siempre dispuestos a atender cuántas alegaciones de ayuntamientos, de particulares, de instituciones de colectivos para mejorar ese plan tal y como hemos hecho con la ley de Vivienda de Andalucía que la semana pasada, tuvo su aprobación en el Parlamento de Andalucía».

En relación al desdoble de la A 491, la consejera ha destacado «que ya era hora de sacar adelante un proyecto que lleva 20 años dando vueltas y que por fin podemos decir que con esta aprobación en el Consejo de Gobierno pues podrá ser una realidad».

La consejera ha mostrado su satisfacción y ha dado las gracias «a todo el equipo que ha sido el impulsor de esta importante obra, sobre todo, a quienes han hecho posible su financiación».

Según ha adelantado la consejera, el Consejo de Gobierno autorizará mañana la contratación de la obra del desdoblamiento de la A-491 entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, por un importe base de licitación de 43.554.534 euros (IVA incluido). En concreto, se actuará en el tramo comprendido entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en su intersección con la A-2078 (Jerez de la Frontera).

En este contexto, se ha acordado con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.

Vía ciclista

También se incluye en el proyecto la ejecución de una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Además, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminado los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.

El proyecto cuenta con la declaración ambiental favorable. La financiación se realiza con cargo a los créditos propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La consejera ha acudido a la vista acompañada por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido.