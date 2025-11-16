El nuevo centro tecnológico de Cádiz suma los primeros clientes dos meses después de su apertura

El Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Cádiz ya cuenta con sus primeros clientes. La agenda empieza a llenarse de solicitudes justo dos meses después de su inauguración. El pasado 22 de septiembre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguraba un complejo tecnológico en el suelo del astillero de Puerto Real. Se trata de un gran laboratorio de ensayos para I+D puesto a disposición de las pymes y de las grandes empresas tractoras.

LA VOZ ha podido saber de fuentes oficiales que la apertura de este complejo ha despertado un gran interés en el tejido empresarial no solo de Cádiz sino también del resto del país. El CFA permite a las empresas desarrollar proyectos específicos utilizando la última tecnología. Es una especie de laboratorio para llevar a cabo prototipos y comprobar su grado de eficacia.

Las mismas fuentes han declarado que los primeros contactos ya se han producido y ahora se está en la fase de evaluación de programas. Todo indica que la cartera de clientes irá a más. Los contratos que se firmen ahora tendrán continuidad el próximo año, lo que garantiza y asegura la ocupación del CFA.

Los primeros proyectos se recibieron el pasado octubre y abarcan los sectores aeroespacial, naval, construcción y medicina. En concreto se trabaja con empresas biomédicas (dispositivos, implantes...), con otras vinculadas a la construcción (búsqueda de materiales sostenibles), y también de firmas de energía renovable.

El centro está dotado con 1.700 metros cuadrados de instalaciones y equipamiento de última tecnología. Este nuevo complejo permite a las empresas desarrollar proyectos innovadores, ya que servirá de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y las propias firmas, permitiendo que tanto el desarrollo técnico como el proceso de fabricación puedan avanzar de la mano.

Visita de emprendedores

El interés es máximo. De hecho, la CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) ha celebrado recientemente en Puerto Real una jornada para dar a conocer a las empresas innovadoras el nuevo Centro de Fabricación Avanzada (CFA) y sus capacidades en últimas tecnologías de fabricación avanzada y aditiva, automatización, robótica, metrología, digitalización y drones.

Más de 15 representantes de industrias de diferentes sectores participaron en el encuentro, en el que se explicaron con detalle las capacidades del CFA y el procedimiento para establecer colaboraciones, acceder a sus recursos técnicos y humanos y aprovechar soluciones innovadoras para diferentes sectores.

El CFA es un proyecto estratégico de la Junta de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Su puesta en marcha ha contado con una inversión de más de 18 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, a través de FEDER. Este complejo tecnológico cuenta con infraestructuras y equipamientos avanzados para que las empresas industriales accedan y aceleren la transferencia del conocimiento al mercado.

El director del CFA, Isaac Pérez, y el director técnico de CTA, Fabián Varas, fueron los encargados de dar la bienvenida al evento, en el que el director de Operaciones del CFA, Javier Romalde, explicó las capacidades tecnológicas del centro y el esquema de colaboración en proyectos de innovación.

Oportunidades y tendencias

Con encuentros como éste, se mantiene a las empresas innovadoras de su entorno informadas de las oportunidades, tendencias y equipamientos a su disposición para desarrollar nuevos proyectos de I+D+i y generar oportunidades de reunión y networking para facilitar también la detección de potenciales socios tecnológicos.

Además, el evento incluyó una visita guiada a las instalaciones, durante la que los asistentes pudieron comprobar el funcionamiento de uno de los equipos de fabricación aditiva más grandes de Europa, que puede ser de utilidad para los sectores aeroespacial, naval, biotecnológico y sanitario, entre otros.

Este centro abrió sus puertas después de diez años de tiras y aflojas. Al final, ha sido el Gobierno del PP el que en 2019 decidió poner el contador a cero y volver a impulsar un proyecto clave para la economía de Cádiz.

La puesta en marcha de este centro, único en Europa, data de septiembre de 2016, cuando la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, y las empresas Airbus y Navantia decidieron crear un centro específico para el estudio de sinergias conjuntas de los sectores naval y aeronáutico, sin embargo, el proyecto pasó por varias vicisitudes e incluso se temió por la pérdida de su financiación europea. Fue el nuevo Gobierno de Juanma Moreno quien, a partir de 2019, rescató el proyecto del ostracismo hasta encarrilarlo de nuevo.

Casi una década después es una realidad. El interior de la nave está dividido en cinco grandes áreas industriales para el desarrollo de nuevos proyectos. Así, se ha fijado espacio para la robótica, la soldadura, los procesos aditivos, el láser, el control del procesos y la automatización.

Esta nueva infraestructura permitirá a Andalucía afianzar su posición de ventaja en el ámbito industrial, ya que la producción de la comunidad en este ámbito suma nueve meses seguidos de crecimiento. De hecho, si se toma como referencia la progresión registrada de enero a julio, Andalucía ha crecido 12 veces más que la media española (7,3% frente al 0,6%).

El CFA se suma a la Unidad Aceleradora de Proyectos como palanca de impulso a grandes iniciativas que sean identificadas como estratégicas, por el valor añadido que aportan, para Andalucía. Hablamos de un centro destinado a desarrollar los retos tecnológicos del futuro. La industria naval, aeronáutica, biomédica y otros sectores están para que les ayudemos con equipos punteros a nivel europeo para tratar de resolver esos retos que tienen y ayudar así a que la industria se desarrolle y aumente su productividad con un mayor crecimiento del empleo.

Y es que la capacidad tecnológica del CFA es de un nivel poco alcanzable incluso en Europa. Asimismo, el CFA supone un revulsivo de cara a lo que debe venir en el futuro. La gestión técnica del complejo ha sido confiada a Fidamc, centro de excelencia en I+D+i en materiales compuestos con más de 20 años de trayectoria. Su experiencia con grandes empresas como Airbus, Navantia, Talgo o Acciona garantiza que el CFA nazca con un enfoque multisectorial, orientado a la transferencia real de conocimiento y al impulso del talento.

El nacimiento del CFA es una iniciativa de la Junta de Andalucía articulada a través de la colaboración público-privada, con el objetivo de que las empresas vinculadas al sector del transporte, especialmente aeronáuticas y navales, cuenten con un espacio específico en Puerto Real en el que desarrollar proyectos de innovación tecnológica y poder acelerar así la transferencia del conocimiento resultante de estos proyectos al mercado.