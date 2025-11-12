La nueva planta de Airbus Cádiz desarrolla las primeras piezas el Eurodrone

La fusión de las dos plantas de Airbus en la Bahía de Cádiz sigue su curso y encara la recta final de la mudanza. Este miércoles se ha efectuado una visita a la planta de El Puerto de Santa María, bautizada con el nombre de Airbus Cádiz, donde se ha podido comprobar 'in situ' el funcionamiento de la línea de producción de los estabilizadores del A350. La planta portuense, en el polígono Tecnobahía, es la que ya concentra toda la actividad de Airbus en la Bahía gaditana. El proceso de fusión arrancó hace cuatro años y fue una decisión estratégica de Airbus España la de desplazar la producción de la planta de Puerto Real a la de El Puerto con el objetivo de crear así una macroplanta más eficaz y competitiva.

La visita que se ha girado este miércoles a las instalaciones portuenses ha estado capitaneada por Ricardo Rojas, presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Iván Martínez, director de la planta Airbus Cádiz, y Ignacio de Lope, responsable del proyecto de consolidación de las actividades de Airbus en El Puerto de Santa María.

El acto ha servido también para la presentación oficial de Iván Martínez como máximo responsable de la macroplanta de Cádiz. Se trata de un ejecutivo aeronáutico que lleva 25 años en la empresa y ha estado en las plantas de Tablada y San Pablo (Sevilla) y en los centros de Airbus en Canadá y Alemania.

Los ejecutivos de la compañía han destacado de la planta de Airbus Cádiz, que ha emergido a raíz de la fusión, es una factoría multifunción al desarrollar proyectos civiles y de defensa. En este sentido, se ha adelantado que la factoría ya trabaja en el prototipo del Eurodrone, con la fabricación de piezas en materiales compuestos, y espera la aprobación definitiva del avión de combate europeo para conocer el reparto de cargas de trabajo de este ambicioso reactor militar.

Montaje de uno de los estabilizadores ANCHO FRADE

Uno de los objetivos de esta visita ha sido conocer de primera mano la producción de los estabilizadores del A350. Esta línea de actividad industrial se trasladó en primavera de la planta de Puerto Real a la de El Puerto y, desde el pasado septiembre, ya se encuentra en funcionamiento.

Igualmente, también se encuentra a pleno rendimiento la nave que alberga la línea de producción de los estabilizadores de cola del A320 y del A320neo. Solo falta por desplazar a la factoría portuense la línea del A330. La obra de la nave que albergará esta cadena de producción está en su recta final y el traslado de la línea de producción será inminente, igual que lo que resta de la línea de actividad del A380.

Airbus tiene previsto terminar la mudanza en el primer trimestre de 2026 y tener la planta de El Puerto a pleno rendimiento en el segundo semestre del próximo año. La dirección de la compañía entregará las llaves de las instalaciones de Puerto Real a la empresa china Zhenshi Holding Group a final de este año. Cabe recordar que esta compañía asiática compró las instalaciones de Airbus en 2023 para montar una línea de producción de fibra de vidrio. El contrato señalaba que Zhenshi Holding Group arrendaba la planta a Airbus hasta que la empresa aeronáutica completara su mudanza a El Puerto de Santa María. A final de 2025 se cumple el plazo.