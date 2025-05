Nieto destaca en el Parlamento los avances de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado hoy en el Pleno del Parlamento de Andalucía los avances que se están produciendo en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales, entre las que se encuentra la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Este ambicioso plan prevé la movilización de más de 1.500 millones de euros y actuaciones en el 100% de los partidos judiciales.

Nieto ha destacado que en las últimas dos semanas han sido cinco las sedes que han salido a licitación para acometer obras de mejoras y se ha publicado el estudio de viabilidad de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. «Y no vamos a parar, vamos a seguir activando y desarrollando proyectos para que Andalucía tenga la Justicia de primera que merecen los andaluces», ha asegurado el consejero.

Durante su intervención, Nieto ha dado cuenta de los últimos avances, poniendo como ejemplo la reciente publicación del estudio de viabilidad de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que supone un paso crucial en una infraestructura largamente esperada por los gaditanos durante más de dos décadas.

Con un total de nueve plantas, sótano y semisótano, la nueva sede contará con 20.854,4 m² construidos, de los cuales más de 15.300 m² estarán destinados a tribunales, oficinas y áreas complementarias. La superficie total de la futura Ciudad de la Justicia superará los 38.500 m², al integrar también el antiguo depósito de Tabacalera, naves auxiliares y las casas de los ingenieros.

«Un agravio inexplicable», ha indicado sobre Cádiz, al que se unen otras tres capitales, Jaén, Huelva y Granada, «que no tenían perspectiva para contar con una ciudad de la Justicia» y para las que ya se han dado pasos definitivos. «En Jaén estamos a punto de sacar a licitación las obras, en Huelva ya tenemos estudio de viabilidad», mientras que en Granada se ha adquirido el edificio de El Cubo.

«Estamos haciendo un gran esfuerzo que no se ha hecho antes», ha indicado Nieto, que con el Plan de Infraestructuras el objetivo lograr una Justicia moderna, cercana, sostenible y accesible. «A nosotros no nos da miedo la Justicia, lo que nos da miedo es que la Justicia no llegue a tiempo», ha concluido.