Los militares de Estados Unidos que están en la Base Naval de Rota no podrán informar de su situación por este curioso motivo

Rota se ha convertido en el hogar de los militares estadounidenses que están prestando servicio en la Base Naval. En este municipio gaditano conocido por sus playas y su gastronomía, los soldados americanos han encontrado una calidad de vida única que ellos mismos han destacado en varias ocasiones a través de la web oficial del Mando de Sistemas Navales de Estados Unidos (NAVSEA) y del perfil de redes sociales 'Naval Station Rota'.

Los militares aprovechan estas plataformas para explicar con cierta frecuencia cómo está siendo su experiencia en España. Ahora, sin embargo, no podrán utilizar estos perfiles durante un tiempo debido a una normativa del gobierno de Estados Unidos que afecta directamente a la Base Naval de Rota.

La situación del gobierno estadounidense

Estados Unidos está viviendo en estos momentos una situación política compleja. El Senado no ha llegado a un acuerdo con la administración federal para aprobar los presupuestos y eso supone que el Gobierno entra en una situación llamada 'government shutdown' o 'cierre del gobierno'. Esto consiste en que muchos servicios gubernamentales, salvo los esenciales, dejan de funcionar. Se trata de un bloqueo presupuestario que provoca algunos despidos temporales en las instituciones del gobierno.

En el caso del ejército, la situación no ha afectado a los militares de la base naval de Rota, pues su labor se considera esencial y no se ha paralizado. Lo que sí se ha interrumpido, sin embargo, son las actualizaciones en las redes sociales de la oficina de Asuntos Públicos del Comandante de Actividades Navales en España. Es el motivo por el que no será posible saber información sobre la experiencia de los militares en Rota durante un tiempo.

Una plataforma de gran importancia

Los miembros de la US Navy no sólo utilizan esta plataforma para hablar sobre sus vivencias en Rota, también transmiten información de gran importancia a través de ellas relacionada con los ejercicios que llevan a cabo en la base, la situación de las embarcaciones y consejos de seguridad.

Ahora, debido al 'cierre temporal' del gobierno, este tipo de datos no se podrán conocer, pues el ejército estadounidense sólo utilizará estos medios para informar sobre noticias de emergencia u horarios de cierre de los accesos de las bases.

¿Cuando se restablecerá la normalidad?

Las plataformas de comunicación de la US Navy en Rota se mantendrán bloqueadas hasta que el Congreso apruebe el presupuesto federal y se anule el cierre del Gobierno. Para ello es necesario que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo que, de momento, sigue estando algo lejano.

Hasta entonces, las redes sociales utilizadas por los militares estadounidenses que están en la Base Naval roteña seguirán bloqueadas y no se podrá conocer información sobre su situación en el municipio gaditano.