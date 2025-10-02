Un mercado único en la provincia de Cádiz que cobra vida cada primer domingo de mes: alimentación, artesanía y cosmética

Como cada primer domingo de mes, los agricultores de la Red Agroecológica de Cádiz (RAC) acudirán puntuales a su cita este próximo día 5 en el Ecomercado que se instala en la entrada principal del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

En la fachada del centro de recepción de este espacio natural público montarán sus puestos para ofrecer sus artículos alimentarios, además de artesanías y cosméticos ecológicos de los puestos invitados, a todos los usuarios que se acerquen por el parque, quienes tendrán la oportunidad de comprar directamente, sin intermediarios.

El de la Red Agroecológica de Cádiz (RAC) es el primer mercado de estas características de la provincia y único que ofrece certificación ecológica de todos los productos.