Magistrados de la Audiencia de Cádiz absuelven de petaqueo a un narcotraficante y se distancian de un criterio único

No hay criterio único de jueces ni de ley para castigar o no a aquellos que supuestamente se dedican a surtir de combustible a los traficantes para que puedan realizar alijos de droga con narcolanchas. Si recientemente un juez de lo Penal en Cádiz condenaba por esta práctica a un acusado que admitía los hechos y era enviado por ello a prisión, tal y como ha adelantado este periódico, el caso contrario se ha dado ya en la Audiencia provincial donde otro procesado por transportar petacas en una semirrígida ha sido exculpado al considerar que dicho acto no forma parte del tipo de delito que encierra el artículo sobre sustancias inflamables (568 del Código Penal). Es decir, la controversia legal o procesal sobre esta actividad continúa a falta de que exista una mayor concreción de la norma o, más allá, una nueva norma si así se decidiera.

Este procedimiento en el que dicho acusado ha salido absuelto por ello fue juzgado hace unas semanas en la Audiencia gaditana. Concretamente en la Sección Cuarta. Según se expone en la sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ, los hechos sucedían en febrero del año pasado. Sobre la una de la tarde se detectaron tres narcolanchas en alta mar. Las patrulleras fueron tras ellas cuando las 'gomas' emprendieron la huida. Uno de los tripulantes caía al agua y era rescatado por los guardias civiles junto a una de esta semirrígidas.

En el interior de esta embarcación se incautaron 35 paquetes ocultos en un bidón que resultó ser hachís y 52 garrafas de 25 litros cada una de gasolina, además de otros útiles de navegación y diferentes móviles y pendrives. Al detenido le constaban condenas anteriores por narcotráfico.

La Fiscalía solicitaba para este procesado que fuera condenado por un delito contra la salud pública a la pena de doce años de prisión y por otro delito de tenencia de sustancias inflamables a la pena de cuatro. Con dicha acusación se celebró el juicio en la Audiencia y la Sala ha condenado a este supuesto autor a cuatro años y medio de cárcel por narcotráfico en concurso medial con contrabando -por el uso de la semirrígida- pero le absuelve del conocido como petaqueo.

En este sentido los magistrados de la Cuarta dan una extensa valoración de su fallo y en él expresan su disconformidad sobre que esta última práctica, la de transportar las garrafas de gasolina, sea incardinable en el tipo que encierra el artículo sobre tenencia de sustancias inflamables. Esta decisión se aparta así de la postura tomada en el plenillo celebrado en esta misma Audiencia en abril en la que se concluyó en minoría poder valorar y unificar condenas teniendo como referencia este delito. Dicha postura también la aplicó recientemente en un auto la Sección Séptima de la misma Audiencia con sede en Algeciras, de la que, por tanto, también difiere.

Antes multa, ahora delito

Según entienden, con esta postura, lo que antes suponía una infracción administrativa sancionadas con multas de hasta 3.000 euros pasarían automáticamente a ser consideradas delito que conlleva penas de entre tres y ocho años de prisión, «dejando sin contenido la infracción administrativa y dando lugar a que cualquier trasporte de gasolina, gasóleo, alcoholes, gases de uso doméstico, vulnerando las disposiciones del RD 840/15 suponga el tipo».

Ello -añaden- tiene como efecto inmediato que el mero trasporte de 241 litros de gasolina en adelante o incluso el trasporte de cantidades menores sin el uso de los recipientes adecuados, conlleve una extralimitación penológica de penas, independientemente de si dicho trasporte está destinado a actividades legítimas o cuando menos de mínima gravedad como la alimentación de motores, grupos electrógenos, acopio de gasolina en lugares remotos o en épocas en que se prevé la carestía del producto, acopio de gasoleo agrícola para uso personal… etc».

En este punto, consideran además que no podrán distinguirse cantidades, puesto que la interpretación literal que se pretende será idéntica para 241 litros o para 5.000, lo que creen que supone «una flagrante arbitrariedad».

Por otro lado recalan también en el tipo de sustancia que se almacena o transportan y que asemejan este tipo al delito que ha penado históricamente a los terroristas o a las secciones próximas a ellos como la 'kale borroka' por ejemplo. «Es obvio que no puede ser lo mismo el llevar en un vehículo 241 litros de gasolina destinada a un uso legítimo pero trasportada de forma irregular, que llevar en ese mismo vehículo elementos como dinamita, misiles tierra-aire, amonal, goma 2… etc. Resultando llamativo, en el caso de los llamados petaqueros, que se pueda penar con una sanción mayor al petaquero que lleva gasolina que al que trasporta en su furgoneta hachís. Por no hablar de la exacerbación penológica del sujeto al que se halle en una narcolancha (contrabando de 3 a 5 años de prisión) cargada de fardos de hachís (de 3 a 6 años y medio de prisión) y gasolina (de tres a ocho años de prisión), detallan.

Por tanto, «consideramos que la solución a la que se llega por el plenillo (con una mayoría exigua) supone una interpretación extensiva y forzada de la norma contra reo que colisiona directamente contra el principio de tipicidad», detallan en sus fundamentos de derecho.

«Existe un problema y hay que solucionarlo»

Pero al margen de seguir esta directriz para dictar una resolución, los magistrados de la Sección Cuarta entienden que existe un problema con los petaqueros como suministradores de la logística del narcotráfico en todo el litoral andaluz. Por ello sostienen que en sí mismo «debe ser objeto de una reforma legal y no de una interpretación extensiva de la legislación vigente».

Para la Sala y según está ahora reglado el Código Penal al respecto, esta conducta en el caso de que puedan vincularse a embarcaciones prohibidas o, a droga, «sería una cooperación necesaria respecto de tales ilícitos y no un delito autónomo». Consecuentemente, y considerando esta Sección que la inclusión de la conducta que nos ocupa en el delito del artículo 568 «es incorrecta o cuando menos muy discutible», no procede sino decretar la libre absolución de este acusado por dicho delito.

La Fiscalía ha recurrido esta sentencia al considerar que la conducta de los llamados petaqueros el dicho tipo puede ser incardinable y por tanto este acusado podría ser condenados por ello.