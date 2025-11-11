Las lluvias vuelven a Cádiz esta semana: Aemet confirma una probabilidad del 100% para estos días

Aunque la semana ha arrancado soleada, no queda mucho para que lleguen las lluvias. Según los pronósticos de la Agencia Española de Meteorología, el miércoles se dejará sentir en Cádiz la borrasca Claudia y sus efectos se alargarán hasta la próxima semana.

Una borrasca que ya se está haciendo notar en Galicia y Canarias con avisos por lluvia, viento y oleaje. En Cádiz se sentirá a partir de este jueves cuando se prevé la llegada de las precipitaciones.

Aunque es pronto para afinar cuántos días durará este episodio de lluvias, las primeras aproximaciones dan, como mínimo, hasta el próximo lunes. Por tanto, parece que el fin de semana invita a hacer planes en interior o a no olvidarse el paraguas al salir de casa.