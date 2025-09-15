«La principal hipótesis sobre el fuego de Tarifa es que fue provocado, aunque sigue la investigación»

El verano de 2025 ha sido especialmente duro para la provincia de Cádiz a causa de los incendios. El 11 de agosto de 2025, en el paraje conocido como Sierra de la Plata, en Tarifa, muy cercano a la zona de Atlanterra y Zahara de los Atunes, se originó un fuego impulsado por el fuerte viento de levante y las altas temperaturas. Más de 2.000 personas, entre turistas y residentes fueron desalojadas de manera preventiva, y tuvieron que ser evacuados hoteles y viviendas en zonas costeras. Seis días antes, en La Peña, se produjo otro incendio en una zona cercana a campings y hoteles junto a la carretera N-340 y más de 1.500 personas tuvieron que ser desalojadas en un primer momento.

Estos incendios no solo han afectado a la comarca del Campo de Gibraltar. En Puerto Real, varios fuegos azotaron al municipio en el inicio del verano. Cabe destacar que La Villa sufrió un gravísimo incendio que calcinó 80 hectáreas de Las Canteras hace solo dos años.

Desde la Junta de Andalucía avalan el dispositivo de emergencias activo en estos dos incendios, «que ha funcionado perfectamente». La delegada territorial en Cádiz de la administración andaluza, Mercedes Colombo, en una entrevista en LA VOZ DE CÁDIZ, apunta a que «además tenemos una nueva agencia de emergencias de Andalucía que ha coordinado, que coordina todo el dispositivo de incendios con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el 112, con el 061, con los agentes de medio ambiente, con Cruz Roja, con todos los dispositivos y que ha funcionado perfectamente bien».

Destaca el papel del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que «ha estado al pie del cañón y se ha notado».

«Nosotros hacemos una parte muy importante de prevención dentro del INFOCA durante todo el año. No solamente el presupuesto del INFOCA, que además ha aumentado en 90 millones de euros en este año, va para extinción, sino hay una parte muy importante de prevención».

«Raro era el día que no me mandaban un comunicado de un incendio»

Desde la administración andaluza señalan que «ahora haremos el balance de todo el verano», aunque reconocen que «ha habido muchos conatos de incendios y se han solventado satisfactoriamente».

Afirma que «durante el mes de agosto, raro era el día que no nos mandaban un comunicado de un incendio o un conato en algún sitio de la provincia».

«Ha habido muchos conatos e incendios, pero importantes el de Tarifa y Atlanterra».

En palabras de Mercedes Colombo, «creo que el trabajo que se ha hecho preventivo y el trabajo que se ha hecho in situ ha funcionado, porque de hecho eran dos sitios muy complicados. Nosotros, que estuvimos allí en los incendios, eran sitios muy complicados y sobre todo en el caso de Atlanterra, que se quedó muy cerca de las casas».

A día de hoy, la principal hipótesis es que «fueron incendios provocados, esa es la hipótesis, pero todavía no está hecha la investigación en firme».