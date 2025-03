La Junta mantiene la cautela y no abrirá el grifo con el agua en verano

La provincia de Cádiz ha vivido unos carnavales pasados por agua. Las fuertes y abundantes precipitaciones han sido la tónica habitual durante la última semana en territorio gaditano, donde se han llegado a vivir momentos de tensión y caos. El pasado lunes 3 de marzo, un operativo de rescate liderado por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz logró salvar a 40 personas atrapadas en unos veinte vehículos en la Autovía del Sur (AP-4), a causa de las intensas lluvias que provocaron escorrentías en la zona, sobre todo debido al desbordamiento del Arroyo Salado. Muchos dejaron sus coches abandonados en la calzada, que se mantuvo cerrada al tráfico durante horas, y tuvieron que ir a recogerlos a la mañana siguiente.

Nunca llueve al gusto de todos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de El Puerto y de San Fernando se vieron obligados a posponer la programación de su carnaval al fin de semana comprendido entre el 13 y el 15 de febrero debido a las contundentes precipitaciones que se esperaban para este fin de semana. Días atrás a la llegada del fin de semana ya se estuvo alertando a la población sobre los riesgos y las precauciones que se debían tomar para el fin de semana, sobre todo en la jornada del sábado con alerta naranja. Las administraciones parecen haber aprendido la lección tras los hechos acontecidos a finales del mes de octubre, con importantes inundaciones y situaciones extremas en la provincia de Cádiz, aunque muy lejos de parecerse a lo vivido en la provincia de Valencia.

Estas lluvias se están traduciendo en un incremento del agua embalsada en la provincia de Cádiz. El lunes 3 de marzo, los embalses y pantanos gaditanos se encontraban al 31,14% del total de su capacidad, un dato que a priori podría ser preocupante, pero que es un alivio si se tiene en cuenta que hace justo un año se encontraban al 17%. En enero de 2024, los pantanos de la provincia de Cádiz llegaron a situarse al 15%, en muchos municipios de Andalucía se decretaron incluso cortes de agua en algunos intervalos horarios, y la situación comenzaba a ser insostenible.

Un año con importantes episodios de lluvia

El año 2024 ha estado marcado por fuertes episodios de lluvias en la provincia de Cádiz. En Semana Santa, la borrasca Nelson azotó con virulencia la región, y fueron numerosas las hermandades que no pudieron procesionar. Grazalema fue el punto de España dónde más llovió durante la Semana Santa, ya que se llegaron a registrar hasta 489 litros por metro cuadrado. El Jueves Santo fue uno de los días más lluviosos para Grazalema, con más de 100 litros por metro cuadrado. En localidades como Villaluenga del Rosario se llegaron a registrar más de 500 litros de agua por metro cuadrado desde el Domingo de Ramos. Incluso antes de la Semana Santa, el 9 de marzo cayeron en este municipio hasta 158 litros por metro cuadrado.

La Semana Santa ayudó a solventar el problema de la sequía durante el verano, y cuando la situación volvía a ser crítica ante la escasez de agua, la provincia sufrió el paso de dos episodios de DANA en dos semanas, en los últimos días de octubre y los primeros del mes de noviembre. Jerez fue la localidad más afectada de la provincia de Cádiz, ya que, por ejemplo, el miércoles 30 de octubre se registraron 114,8 litros por metro cuadrado, de los cuáles 81 cayeron solo en seis horas, siendo incluso el día más lluvioso en la historia de Jerez desde que se tienen registros. Hasta 211 vecinos tuvieron que ser desalojados y los agricultores y ganaderos cifraron en 25 millones de euros las pérdidas económicas a causa del paso de estos dos episodios de DANA por Cádiz. La provincia, con 271,9 litros por metro cuadrado, fue la que más precipitaciones acumuló de Andalucía en octubre, con un porcentaje de precipitación mensual sobre la media del 409%.

Este último fin de semana, según Andalmet (Andaluza de Meteorología) iba a ser el «más lluvioso de todo el invierno», mientras que desde Meteosur incluso señalaban que «ante las cantidades importantes de lluvias que podríamos tener entre el viernes y el domingo, sería conveniente revisar alcantarillado, arroyos, cauces, ramblas etc., simplemente para evitar y prevenir».

Previsión de lluvias en Cádiz para el lunes 10 de marzo

La Junta mantiene la cautela

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, visitaba la semana pasada la ciudad de Jerez. Allí, era cuestionado por la fecha de la celebración del próximo comité de sequía, que finalmente se celebró el pasado viernes. Se espera que durante esta semana haya reuniones de las diferentes cuencas hidrográficas, asegurando el consejero que «el del Guadalete-Barbate va a ser el primero».

En estos comités, que se desarrollarán en todo el ámbito de la geografía andaluza, se establecerán «cuáles son las medidas que debemos adoptar», y tienen «un único objetivo, el ser capaces de salvaguardar la situación actual sin comprometer la situación del futuro».

«Creo que hay que hacer un llamamiento a la prudencia. Es verdad que está lloviendo, pero no siempre llueve donde nos gustaría, en las cabeceras de los ríos, para que nuestros embalses se llenen y no afecten a la población, y habrá que esperarnos a la celebración de ese comité», aseguraba el consejero de la Junta. Por otro lado, fuentes consultadas por LA VOZ señalan que, a pesar de la mejoría en los estados de los embalses y pantanos de la provincia de Cádiz, «no habrá muchas variaciones» en las restricciones con respecto al año pasado.

La Junta de Andalucía establece un límite de consumo diario por persona en cada municipio, por ejemplo, 200 litros al día, y cada ayuntamiento toma las medidas necesarias para no sobrepasar ese límite. Por ejemplo, muchos consistorios usan agua no potable para el riego de las zonas verdes desde hace años. Por otro lado, el pasado año la gran mayoría de municipios no activaron el servicio de duchas y lavapiés en las playas; con algunas excepciones, como Chiclana sí estuvieron activos, o en Camposoto, en San Fernando, en la ducha del módulo adaptado 5 Estrellas en el que se ofrece atención profesional y gratuita para personas con discapacidad. En definitiva, la Junta establece un tope de agua para el consumo diario en cada localidad por persona, y son los propios ayuntamientos quienes toman sus propias medidas para llegar a dicho objetivo.