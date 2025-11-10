La Junta cifra en 80 las mujeres afectadas por la crisis de los cribados en Cádiz

Este martes se ha celebrado la segunda reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama que ha estado presidida por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Según los datos recogidos, ya se han realizado las pruebas diagnósticas a 2.100 de las 2.317 mujeres que presentaban pruebas dudosas en los cribados y a las que no se había informado de sus resultados. De esta manera, 217 mujeres aún están pendientes de las pertinentes pruebas.

Casos por provincias

En la reunión también se ha informado del desglose de casos por provincias. En la provincia de Cádiz, son un total de 80 las mujeres afectadas. El 90% de casos se encuentran localizados en el Hospital Virgen del Rocío. En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

Medidas de mejora

Como ya se anunció en su momento desde la Junta, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

El objetivo de contar con referentes hospitalarios es disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los Distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones. Esta estructura distribuye responsabilidades, mejora la coherencia funcional y facilita la resolución ágil de incidencias.

A partir del análisis inicial se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales.