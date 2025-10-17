José Manuel Pinto, ex portero gaditano del FC Barcelona, triunfa con este sorprendente negocio: «¡Vaya genio!»

El exfutbolista y productor e ingeniero musical de éxito José Manuel Pinto no deja de sorprender. El portuense está en constante actividad y no para de innovar y una de sus propuestas con la que ya cada vez ha logrado más seguimiento es la de saltar a la comba.

Pinto puso en marcha hace ya varios años el proyecto P13FIT (Fun Intense Training) un método de entrenamiento que ha llevado a las calles con gran éxito. De hecho en El Puerto son muchos los que han decidido acudir a sus clases por la efectividad del entrenamiento y porque resulta divertido. En este vídeo se ve a Pinto en plena acción con todos los que participan en una sesión que parece más que atractiva.

Incluso con esto de saltar a la comba Pinto ha organizado encuentros solidarios y ha propuesto retos como reunir a numerosas personas para saltar a la comba en la calle. En definitiva, P13FIT es el método revolucionario de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que permite deshacerse de esos kilos de más y conseguir esa mejor versión del cuerpo, mientras se salta a la comba al ritmo de la música. Por ello tiene un gran éxito.