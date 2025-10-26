Joaquín Delgado: «Durante cinco años voy a tener que pagar el crédito por una tienda cerrada»

Joaquín Delgado experimentó en primera persona la dureza y las dificultades de poner en marcha un nuevo negocio. Abrió en Puerto Real, en la calle de la Plaza, su tienda «Vinoteca con sedimento», un espacio en el que los clientes podrían comprar botellas de vino y hacer catas y cursos de iniciación. Un proyecto que «nació del amor por el vino y la curiosidad por descubrir sabores únicos», como se recogía en su web, pero que con el paso de los meses se convirtió en una firma imposible de mantener.

El coste del alquiler, la contratación de una empleada a media jornada, los gastos de luz, agua e internet, la lentitud de las administraciones y unas ventas por debajo de lo esperado acabaron por truncar su sueño.

Los problemas comenzaron pronto. Abrió en el verano del año 2024. «A mí me asesoraron muy bien en la Junta» con todos los trámites necesarios, pero desde el Ayuntamiento de Puerto Real no le daban de alta ni la luz ni el agua. «Yo abrí la tienda sin agua», afirma. «Yo tenía ya material en la tienda, estaba pagando su alquiler, pero la tenía cerrada porque no tenía ni luz ni agua».

«Estuve pagando el alquiler del local dos meses y sin poder abrir porque no me daban de alta en la luz ni el agua», afirma.

Abrió su tienda «y ya tienes que pagar la cuota de autónomo, el trimestre... tuve que contratar a una persona a media jornada porque me llamaron del Ayuntamiento de Rota para trabajar» y recalca que «no recibes ningún tipo de ayuda». Otro problema, Joaquín ya había sido autónomo cuando trabajó de comercial en el pasado, por lo que no pudo solicitar la tarifa de autónomo reducida.

«Las ventas no iban siendo las que tú esperas, pero bueno, sigues tirando hacia adelante, vas haciendo tus cursos, sigues haciendo las catas y con eso te vas manteniendo», pero «llega un momento en el que todo lo que tú estás cogiendo es para pagar, para pagar y es para pagar».

El momento «cumbre» fue «cuando me llegó la primera factura del agua y me viene el impuesto de basuras, que en una vinoteca, no tengo nada de basura, y me llegan 97 euros cada dos meses».

«Pensé que esto era un atraco a mano armada», y tras pensar que «esto me va a crear una bola de dinero durante toda mi vida», y que «no voy a levantar cabeza», Joaquín se vio obligado a cerrar a los pocos meses de abrir.

«Para montar un negocio tienes que estar forrado»

Tras su mala experiencia al frente de este negocio, Joaquín lo tiene claro: «Para montar un negocio tienes que estar forrado, tienes que tener dinero». En su caso, «yo tuve que pedir un crédito para la tienda que voy a tener que seguir pagando durante cinco años para una tienda que ya está cerrada».

«No puedes esperar a abrir y pedir luego un crédito, porque las previsiones eran que en un año más o menos la cosa estuviera bien», sostiene.

Joaquín tenía todos los meses una serie de gastos fijos: «Yo pagaba mensualmente el alquiler, la cuota de autónomo que eran más de 200 euros, la seguridad social, el sueldo de la empleada a media jornada que cobraba 600 euros, la luz, el agua que eran 100 euros cada dos meses, el internet, los seguros sociales que eran 100 euros al mes, el préstamo que eran otros 400 euros y la alarma».

Finalmente, tras meditarlo mucho y ante los problemas que económicos que le podía acarrear en el futuro, Joaquín decidió cerrar y poner punto y final a su «Vinoteca con sedimento».