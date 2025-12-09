Zambombas en Jerez: 51 sancionados por orinar en la calle y 13 por botellón

a Policía Local de Jerez ha interpuesto más de medio centenar de denuncias (un total de 51 denuncias) por miccionar en la vía pública y 13 por realizar botellón durante el pasado puente en el marco del dispositivo especial de control en la Zona Centro con motivo de las zambombas.

Además, los agentes han sancionado a una persona por negativa a identificarse y a otra por consumo de estupefacientes.

Calles y plazas

Según ha confirmado el Ayuntamiento, las denuncias se registraron en varias calles y plazas del centro histórico como Hornos, Judería, San Marcos, plaza de la Asunción, Porvera, Catalanes, Ponce de León y Juana de Dios Lacoste, entre otras.

Orinar sale caro

En paralelo, el Ayuntamiento ha recordado que la Policía Local viene realizando una campaña de concienciación en la que se apela a disfrutar de la Navidad jerezana con actitud cívica, respeto y convivencia. Tanto miccionar en la vía pública como hacer botellón conllevan una sanción económica de 100 euros.

Desde el Consistorio se indica además que, durante los próximos fines de semana de zambombas y días festivos, la Policía Local mantendrá esta línea de actuación con inspecciones continuas para prevenir conductas incívicas, sancionar infracciones y comprobar que los establecimientos cuentan con la autorización y documentación necesarias para la celebración de zambombas.