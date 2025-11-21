Zambomba de Jerez 2025: programación completa del primer fin de semana de zambombas

Comienzan oficialmente las zambombas en Jerez. La fiesta, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2015 y Fiestas de Interés Turístico desde 2021 por la Junta, se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios de la provincia de Cádiz. Todos los años, miles de gaditanos y foráneos visitan Jerez para disfrutarlas.

Este es el primer gran fin de semana de zambombas y el buen tiempo va a acompañar. Hará frío pero no están previstas lluvias y eso animará a más de uno a asistir a alguna de las zambombas que están previstas. Antes del inicio el Ayuntamiento de Jerez publicaba el Bando que regula la concesión de autorizaciones municipales para la celebración de Zambombas, estableciéndose como periodo concreto para su desarrollo desde este viernes, 21 de noviembre al 25 de diciembre, ambos inclusive, y que incluye entre sus novedades la organización de un Concurso de Zambombas.

Zambombas en Jerez este fin de semana

Navidad 2025 Zambombas del 21 al 23 de diciembre Viernes 21 de noviembre 2025:

Mencanta Jerez. Pza. Silos 7. Actuación: Manuel de Cantarote. A las 17.00 horas.

La Marujona. Calle Caballeros, 2. Ameniza: Coro de la Hermandad de las Viñas. A las 17.30 horas.

Casa Sánchez - C/ Circo, 4 . Ameniza: Grupo No Te Rayes. A las 17:30 horas

Dealonso. Plaza Peones. Ameniza: Juncal. A las 18.00 horas.

Kapote. Ameniza: Flamenkería. A las 18.00 horas.

Hermandad de la Misión (Parroquia del Corpus Christi). 20.30 horas.

Hermandad de Loreto (Sede Social - Calle Clavel). 20.30 horas.

Bereber. A las 19.00 horas.

La Vega. A las 21.00 horas.

Damajuana. A las 21.00 horas. Calle Francos.

Sábado 22 de noviembre 2025:

Hermandad de la Redención – 13:00 h. Colegio Salesiano Manuel Lora Tamayo.

Aspanido – 13:30 h. Bodegas Pajarete. Dame Tono, Los Viandantes, Los Four Fiesta.

Hermandad de la Salud de San Rafael – 13:30 h. Patio de los Olivos, Parroquia de San Rafael.

Hermandad de la Candelaria – 14:00 h. Casa Hermandad, Calle Lealas.

Tabanco de la Cruz Vieja – 14:30 h. Calle Barja, 16.

Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto – 14:30 h. Calle Fernando Terremoto.

Damajuana – 17:00 h. Calle Francos, 18.

Mencanta Jerez – 17:00 h. Plaza Silos, 7. Los Quintos Mare, Esencia, Peña La Trasera.

Casa Gabriela – 17:00 h. Plaza Plateros.

Hermandad del Nazareno – 17:00 h. Alameda del Banco. Efecto Huella.

Plaza de Canterbury – 17:00 h. Grupo Concaché.

La Marujona – 17:30 h. Calle Caballeros, 2. La Plazuela en Navidad.

Casa Sánchez – 17:30 h. Calle Circo, 4. La Tierra lleva el compás.

Restaurante La Piedra – 18:00 h. Avda. Lebrija (Parque Empresarial). Entrada 10 €.

La Vega – 18:00 h. Grupo Embrujo.

Bereber – 19:00 h. Calle Cabezas. La Plazuela en Navidad y Sobretablas.

Plaza de Canterbury – 19:30 h. Tres con son.

Damajuana – 21:00 h. Calle Francos.

Del Tabanco a la Feria – 22:00 h. Calle Armas, 5 (Plaza del Arenal).

Plaza de Canterbury – 23:00 h. Rey Morao.

Domingo 23 de noviembre 2025:

Zambomba del Willy – 20 años – 15:30 h. Bodegas Diplomático.

Actúan: Juan de la Morena, Manuel de la Fragua, Rosario Heredia, Coral de los Reyes, Rocío Valencia, Javier Peña, Manuel de Cantarote, Peña La Trasera y Sabor a Plazuela. Precio: 11 € anticipada.(AGOTADO)

Comienza la Navidad

Pero además este viernes 21 Jerez enciende su Navidad. El acto estará acompañado por un concierto flamenco de Luis de Periquín y marcará el inicio oficial de las fiestas navideñas en la ciudad.

Arranca también el dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de zambombas. De hecho, los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20 y 24 de diciembre de 2025 se reducirá el tráfico a servicios públicos, residentes, usuarios del parking y vehículos de personas con movilidad reducida en la Alameda Cristina y en las calles Honda, Corredera, Puerto, José Luis Díez, Porvera y Larga.

Igualmente, se habilitará un doble carril de circulación de entrada al centro, por calle Puerta de Sevilla y Mamelón, hasta el cruce con calle Guadalete. De este modo, por el carril izquierdo circularán servicios públicos, residentes, usuarios de parking y vehículos de personas con movilidad reducida. Por el carril derecho circularán el resto de vehículos hacia calle Guadalete.

Además, los viernes y los días previos a festivos se iniciarán los controles de tráfico a partir de las 15 horas, los sábados y festivos, a partir de las 12.