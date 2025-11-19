'Yute', el fiel caballo de Álvaro Domecq, escolta el féretro en su despedida

En Jerez, la mañana del funeral de Álvaro Domecq Romero, ha estado teñida de una mezcla de solemnidad y emoción profunda. Entre los asistentes, ha habido un protagonista silencioso que ha capturado todas las miradas y corazones. 'Yute', el caballo más querido del rejoneador. Fiel hasta el último instante, el animal ha escoltado el féretro de su dueño durante todo el recorrido, como si comprendiera que su presencia era parte del homenaje cargado de significado.

No era un simple caballo. Era un compañero inseparable de Domecq. Con paso firme y mirada serena, 'Yute' se ha mantenido en los alrededores de la Catedral jerezana transmitiendo, sin palabras, un vínculo que solo el tiempo y la dedicación pueden existir entre un hombre y un animal. Su gesto silencioso ha conmovido a todos los presentes, recordando que la relación de Domecq con los equinos no era solo profesional, sino profundamente personal y afectiva.

Cabe recordar que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundada por Domecq, se ha convertido en escenario y guía de un homenaje a la cultura de su legado. Once caballos perfectamente alineados, jinetes con uniformes de gala y un desfile que ha atravesado las calles más emblemáticas de Jerez han acompañado el cortejo hasta la Catedral, donde se ha oficiado la ceremonia religiosa. Cada paso del desfile ha estado impregnado de tradición y respeto.

Calma y majestuosidad

Al concluir la misa, 'Yute' y los demás caballos acompañaron al coche fúnebre hasta regresar a la Real Escuela, cerrando así un homenaje cargado de simbolismo. La forma más pura de decir adiós. Con presencia, calma y majestuosidad.

Álvaro Domecq Romero no fue solo un rejoneador reconocido, sino también un ganadero que dejó huella en la cría del caballo andaluz y en al preservación de la cultura ecuestre de la región. Sus espectáculos, su escuela y su pasión por el caballo lo convirtieron en un referente de la tradición andaluza, y su vida fue un testimonio de que la belleza del arte ecuestre va mucho más allá del espectáculo.

Así, 'Yute', con su silueta elegante y su paso acompasado, ha simbolizado todo esto en un acto que quedará grabado en la memoria de quienes presenciaron el último adiós a un hombre que vivió y respiró caballo hasta el último día. En la despedida de Domecq, no solo se despidió a un rejoneador, sino a un maestro de la vida, cuya pasión y legado seguirán latiendo.

