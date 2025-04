Visita a las entrañas más tecnológicas de la seguridad del Gran Premio de Jerez: «Todo en orden»

Entrar en el centro de coordinación de seguridad del Gran Premio de Jerez, dispuesto en una de las lomas del Circuito es ver con tus propios ojos todo lo que se intuye que tiene que ocurrir para que esto mismo pase año tras año, para que no haya problemas ni peligro ni ningún riesgo, para que decenas de miles de personas puedan disfrutar de las motos, de la fiesta, sin preocuparse por nada más. Porque aquí ya hay otros cuyo principal objetivo y reto es cuidar de ellos. Centenares de agentes, técnicos y efectivos que asumen cada año esa labor y que se preparan y tienen que estar perfectamente coordinados y en alerta durante más de 72 horas. Para que, en resumen, todo vaya bien.

«Todo en orden», se escucha. Un miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil entra en esta oficina y responde a las indicaciones de su superior. Aquí en un espacio de unos ochenta metros cuadrados se encuentra este 'cerebro' donde funcionan a pleno rendimiento hasta catorce pantallas que retransmiten en directo todo aquello que capturan las decenas de cámaras que hay por todo el 'Angel Nieto'.

En este centro de operaciones, el CECOR, cada movimiento está medido. Nada es casual. Nada de lo que aquí se ha planteado es porque sí. Frente a estas pantallas y ordenadores y transmisores y mapas y geolocalizadores trabajan todos estos profesionales de las diferentes secciones de emergencias a una. «La coordinación es la clave», nos cuentan.

Y cuanto más público haya, más importante es que de verdad funcione. Por ello este año se han aumentado los medios y los esfuerzos y se ha modernizado con tecnología punta todo aquello que era preceptible de mejorar. Porque en esta edición se espera batir récords de asistencia con 200.000 espectadores. Es decir, estos días en el Circuito habrá la misma cantidad de personas que habitantes tiene la ciudad de Jerez. Y se nota ya. Es viernes, primer día de pruebas, y desde bien temprano decenas de aficionados acuden a la llamada de las dos ruedas. «Ya hay gente hasta con neveras, se nota que viene grande este año», cuenta un mando habitual del CECOR.

De esta forma, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, además del coronel de la Comandancia de Cádiz, el comisario jefe de Policía Nacional de Jerez, y otras autoridades y responsables implicados en este dispositivo acudían a este centro de operaciones y activaban el plan que ha sido preparado y dispuesto para este evento deportivo, el más grande que se celebra en Andalucía.

«Se trata de un dispositivo numeroso y dinámico, que va incrementándose en el fin de semana y adaptándose a las necesidades de cada momento, con más de 2.100 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no solo en Jerez y en el entorno del Circuito, sino en otros municipios de la Bahía y de la provincia a los que también se desplazan los aficionados a las motos», explicaba la subdelegada. «Hay que agradecer la colaboración de todas las instituciones para que salga de la mejor forma posible. Aquí todos vestimos el mismo color. Preevemos una asistencia muy importante por lo que hacemos un llamamiento a la prudencia, la seguridad y a seguir todos los consejos», afirmaba por su parte Mercedes Colombo.

Y en esta loma, al tiempo que los equipos compiten y lo dan todo ya en las curvas y las rectas, los recursos de emergencias que les dan ese respaldo son como para una ciudad entera. Agentes de todos los cuerpos, sanitarios, 112, Infoca, Protección Civil, Cruz Roja, vigilantes, bomberos... muchas piezas de un engranaje que tiene que funcionar a la perfección.

Piezas de un engranaje muy medido

«Venimos de la Unidad del Equipo Pegaso de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil», cuenta su sargento. Ellos son una de estas tantas piezas del imponente dispositivo. «Nos encargamos de la detección e inhibición de medios aéreos no tripulados con el apoyo de la unidad Pegaso central». Y es que la amenaza puede venir por el aire y su control es fundamental. No hay que olvidar nunca que seguimos en alerta terrorista nivel 4 y de eso se sabe bien aquí. Jamás se olvida. El sistema 'ua contra uas' es seguido al milímetro. Como es por ejemplo la detección de drones no autorizados, elementos extraños, para su inmediata inhibición y la identificación y detención de la persona que lo maneje.

De ello también se encarga, entre otras funciones, el GAR. Agentes de esta unidad se han desplazado desde su base en Logroño y ya están desplegados por puntos clave de todo el Circuito. «Hacemos una labor de prevención y reacción», explica su capitán. Perfectamente equipados con su dotación de armas, chalecos, perros, drones, equipos de sanidad táctica y con todos esos medios que necesitan estos efectivos están especializados en amenazas terroristas. «Hay que estar siempre atentos y preparados, evitar aquello que no tiene que ocurrir», nos dice sereno y sin perder la vista en nada.

Con este mismo compromiso se explica el capital del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. «Sí, hemos tenido que hacer algunas restructuraciones por el aumento del número de asistentes este año pero llevamos dos meses organizándolo con el resto de operadores implicados y esperamos que vaya todo según lo previsto. Cada edición el reto es mayor y más difícil pero para eso estamos».

Y en todos estos procesos hay algo que también es fundamental. El terreno sobre el que se trabaja. Y en este punto este Gran Premio tiene una novedad importante: la actualización de la cartografía para que, por ejemplo, cualquier incidencia pueda ser atendida y resuelta en el mejor tiempo posible. Un control exacto de vías de acceso, rutas de escape, infraestructuras...

Así lo cuenta el director general de la Agencia de Emergencias de la Junta, Alejandro García. «Se ha reforzado todo el servicio y en cuanto a la cartografía las últimas tomas son de hace tan solo dos días. Eso nos permite que las emergencias puedan actuar preveiendo cualquier incidente antes. Cualquier obstáculo puede ser un problema... es una cartografía empírica», detalla. Un altercado de riesgo como también podría ser un incendio con cientos de miles de personas en un mismo lugar. Las copiosas lluvias de estas semanas han hecho crecer la vegetación en todo el Circuito, pero también está controlado. «No hay riesgo, es vegetación húmeda».

Y así cada uno a su trabajo, a su especialización, a preveer antes de tener que actuar y si hubiera que actuar hacerlo de la forma que sea más exacta, más ágil y con un mismo objetivo: «que la noticia siempre sea lo deportivo, de lo demás nos encargamos nosotros».

a. Vázquez Unidades especializadas de los distintos cuerpos de seguridad Como gran evento multitudinario el Gran Premio de Jerez es cada año un ejemplo de coordinación entre las distintas instituciones y organismos implicados pero al mismo tiempo también una prueba y reto para las decenas de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan en este amplísimo dispositivo. En esta ocasión serán más de dos mil los que durante más de 72 horas estarán desplegados y activados. Así, en el dispositivo de seguridad de la Comandancia de Cádiz se prevé la participación de un contingente de sus efectivos repartidos entre Tráfico, Seguridad Ciudadana y Orden público, en el que intervendrán una veintena de especialidades/capacidades del Cuerpo, , Patrullas de Fiscal y Fronteras (PAFIF), Áreas de Investigación del Puesto, Equipo PEGASO (Helicóptero), Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA), Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Grupo Cinológico (Guías caninos), Servicio de Información, Subsector de Tráfico, Grupos de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI), Servicio Aéreo (Drones y anti-drones), Agrupación Rural de Seguridad, Grupo de Acción Rápida (GAR), Escuadrón de Caballería, TEDAX-TEBYL (localización y desactivación de artefactos explosivos), Centro Operativo Complejo (COC), o Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS) entre otros. Para el ejercicio de sus funciones y competencias se emplearán 4 drones, 3 antidrones y 2 radares de identificación de drones; 1 helicóptero; 6 caballos; 9 motocicletas todo-terreno (2 eléctricas); 1 furgoneta de RX; 10 detectores de metales; 5 canes; Sistema de bolardos anti-kamikaze; así como medios propios de las especialidades desplegadas. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía desplegará en torno a 758 agentes para prevenir y cubrir las incidencias que pudieran producirse, especialmente en El Puerto de Santa María y en Jerez de la Frontera, con actividades festivas relacionadas con las motos que no siempre se atienen a lo deseable, con maniobras peligrosas o carreras en algunas zonas. UPR, GOR, UIP, Radiopatrullas (Zetas), Seguridad Ciudadana, Grupo de Atención al Ciudadano, Unidad de Motos, Helicóptero, Drones, Policía Judicial, Información, Extranjería, Policía Científica… son algunas de las unidades policiales que velarán por la seguridad de vecinos y visitantes. A ellos hay que sumar efectivos de Policías locales, Policía Autonómica, 112, sanitarios, emergencias, Bomberos, Protección Civil o Cruz Roja, entre otros.