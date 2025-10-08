Triunfo de Jesuli de Torrecera en Montoro

El torero Jesuli de Torrecera se volvía a enfundar en la tarde del pasado sábado el traje de luces y lo hacía en la localidad cordobesa de Montoro, camino de tierras manchegas. Jesuli compartió cartel con Oliva Soto y el rejoneador portugués Paulo Jorge Dos Santos y con los toros de la ganadería de Núñez de Tarifa y uno de Murube que dieron en general un buen juego a los espadas.

Jesuli de Torrecera cortó una oreja en su primero de la tarde y tras tener uso en una ocasión del verduguillo, usándolo con certeza. Ya en su segundo, un gran toro de Nuñez de Tarifa, Jesuli rebosó torería y clase ante el portentoso animal, lo que llevó al público de Montoro a pedir el indulto para el astado.

Al final, y tras una fuerte petición en los tendidos para perdonar la vida al toro, el maestro de Torrecera tuvo que darle muerte cortándole las dos orejas.

Por su parte, el diestro de Camas, Oliva Soto, cortó una oreja en cada uno de sus toros, mientras que el rejoneador luso lidió un toro de Murube desorejándole al final de la faena y saliendo en último lugar con los forcados.

Así puess, hubo suerte para la terna, que salió junta por la puerta grande del coso cordobés.

