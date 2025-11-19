Rosalía a Jimmy Fallon: «Tienes que ir a Jerez»

Es sin duda la artista española más internacional en este momento. Rosalía sigue encandilando allá por donde pasa para presentar su nuevo trabajo discográfico titulado 'Lux'.

Uno de los últimos en caer rendido a los pies de la cantante ha sido Jimmy Fallon, presentador del popular programa de la televisión norteamericana 'The Tonight Show'. Rosalía derrochó espontaneidad y simpatía en una entrevista que ha dejado grandes momentos que han dado la vuelta al mundo en redes sociales.

En uno de esos momentos, la artista se refiere a la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Rosalía enseña cómo marcar el compás con palmas o con los nudillos en la mesa. Jimmy Fallon se muestra impresionado y Rosalía destaca que en la ciudad jerezana «lo hacen de forma natural y bellísima». «Tienes que ir», le dijo Rosalía a Jimmy Fallon en inglés. Y él respondió encantado que iría en cuanto pudiera.

chicaaaaas JEREZ DE LA FRONTERA mention en jimmy fallon!!!!

la rosalia llevando por bandera el arte y carisma de jerez x todo el mundo ❤️‍🔥 es la mejor pic.twitter.com/2PcXj31HZN — sonia 🫦 (@soniaburrida) November 17, 2025

La cantante también cantó en directo el tema 'La Perla' dejando una gran impresión entre el público estadounidense.