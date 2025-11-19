TELEVISIÓN

Rosalía a Jimmy Fallon: «Tienes que ir a Jerez»

La cantante visitó el popular programa 'The Tonight show' para presentar su último trabajo discográfico, 'Lux'

Rosalía a Jimmy Fallon: «Tienes que ir a Jerez»
Macarena García

Macarena García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es sin duda la artista española más internacional en este momento. Rosalía sigue encandilando allá por donde pasa para presentar su nuevo trabajo discográfico titulado 'Lux'.

Uno de los últimos en caer rendido a los pies de la cantante ha sido Jimmy Fallon, presentador del popular programa de la televisión norteamericana 'The Tonight Show'. Rosalía derrochó espontaneidad y simpatía en una entrevista que ha dejado grandes momentos que han dado la vuelta al mundo en redes sociales.

En uno de esos momentos, la artista se refiere a la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Rosalía enseña cómo marcar el compás con palmas o con los nudillos en la mesa. Jimmy Fallon se muestra impresionado y Rosalía destaca que en la ciudad jerezana «lo hacen de forma natural y bellísima». «Tienes que ir», le dijo Rosalía a Jimmy Fallon en inglés. Y él respondió encantado que iría en cuanto pudiera.

La cantante también cantó en directo el tema 'La Perla' dejando una gran impresión entre el público estadounidense.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app