El Rey emérito Juan Carlos I rinde homenaje al ganadero jerezano Álvaro Domecq Romero con una corona de flores

En una señal de profundo respeto y afecto, el Rey emérito, Juan Carlos I, ha querido estar presente en el último adiós al ganadero jerezano Álvaro Domecq Romero, fallecido a los 85 años, enviando una corona de flores que reposa junto al féretro del maestro del caballo. El monarca, de 87 años, ha hecho este gesto desde su residencia en Abu Dabi, donde permanece desde hace varios años.

La corona, sobria y elegante, combina tonos pardos, verdosos y ocres. En la banda de condolencia, con los colores de la bandera de España, se puede leer: «Su Majestad El Rey Don Juan Carlos». La corona se encuentra colocada junto al féretro en la capilla mortuoria en la Catedral de Jerez.

Sobre el ataúd descansa un paño blanco bordado con el emblema de la hermandad Amor y sacrifico, de la que Domecq Romero era miembro; la hermandad del Rocío de Jerez también está presente en el paño mortuorio negro.

Cortejo de caballos

Desde primeras horas, la Real Escuela rindió homenaje a su fundador con una comitiva de jinetes y doce caballos que acompañaron el cortejo fúnebre. El recorrido partió a las 9:45 h desde la institución y siguió por calle Divina Pastora, calle Sevilla, plaza del Mamelón, Alameda Cristina, calle Tornería, plaza de la Asunción, calle José Luis Díez, plaza del Arroyo y calle Beaterio, hasta llegar a la Puerta Principal de la Catedral. Durante la ceremonia, los caballos permanecieron en la puerta principal de la Catedral y, tras el funeral, acompañaron el coche fúnebre por la calle Calzada del Arroyo hasta regresar sobre las 13:00 h a la Real Escuela.

Domecq Romero fue jinete, rejoneador, ganadero y empresario. Fiel a su Andalucía natal, fue impulsor del célebre espectáculo «Cómo bailan los caballos andaluces», y formó a generaciones de jinetes con un legado que trasciende el mundo taurino y ecuestre.

Ahora, ese legado se despide con emotividad, mientras la corona de flores del Rey Emérito recuerda que, aunque el maestro haya cerrado su última faena, su huella cabalga libre en la cultura andaluza.