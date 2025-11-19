La Real Escuela de Jerez despide a Álvaro Domecq Romero con un solemne homenaje a caballo

La Real Escuela de Jerez de la Frontera (Cádiz) rendirá homenaje al fundador de esta institución, Álvaro Domecq Romero, fallecido en la madrugada del martes a los 85 años, acompañándolo con sus jinetes y doce caballos en su último adiós este miércoles.

La comitiva partirá desde la Real Escuela a las 9,45 horas, siguiendo el siguiente recorrido: Real Escuela, calle Divina Pastora, calle Sevilla, plaza del Mamelón, Alameda Cristina, calle Tornería, plaza de la Asunción, calle José Luis Díez, plaza del Arroyo y calle Beaterio, hasta llegar a la Puerta Principal de la Catedral.

Durante la ceremonia, los caballos permanecerán en la puerta principal de la Catedral. Una vez finalizado el funeral, acompañarán al coche fúnebre por la calle Calzada del Arroyo y, al concluir el trayecto, regresarán a la Real Escuela sobre las 13,00 horas aproximadamente.

Adiós a Domecq Romero

Álvaro Domecq Romero, figura esencial del arte ecuestre y del rejoneo en España, falleció la madrugada del martes 18 de noviembre a los 85 años. Natural de Jerez de la Frontera, donde nació el 8 de abril de 1940, pertenecía a una de las sagas más destacadas del mundo del caballo y del toro bravo.

Domecq Romero dedicó su vida al perfeccionamiento del arte ecuestre. Fue uno de los impulsores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y creador del célebre espectáculo «Cómo bailan los caballos andaluces», considerado un emblema de la cultura andaluza y un referente internacional en doma clásica.