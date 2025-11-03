Rafael de Paula, el alma de Jerez en la arena

Una de las últimas apariciones públicas del maestro Rafael de Paula tuvo lugar el pasado año, durante la entrega de el Premio Gaditano de Adopción, que conceden LA VOZ de Cádiz y ABC y que en aquella edición distinguieron a Borja Prado Eulate.

En silla de ruedas, con su inseparable sombrero y bastón, el torero jerezano recibió el cariño sincero del público y el saludo emocionado de Prado Eulate y del también maestro jerezano Juan José Padilla, en una imagen que resumía respeto, admiración y memoria viva.

Rafael de Paula conversa con Padilla y Apaolaza Antonio Vázquez

Nacido en el barrio de Santiago de Jerez en 1940, Rafael Soto Moreno, su nombre verdadero, creció entre el compás del cante y el duende de su tierra. De esa raíz gitana y jerezana brotó un arte inconfundible: un toreo pausado, elegante, lleno de verdad. En 1960 tomó la alternativa en Ronda, de manos de Julio Aparicio y con Antonio Ordóñez como testigo, y desde entonces su nombre quedó ligado para siempre a la historia de la tauromaquia.

Decían que no toreaba para vencer, sino para emocionar. Cada verónica era un poema, cada muletazo, un suspiro. Las dolencias físicas marcaron su carrera pero su estilo lo convirtió en un torero de culto, admirado a la par que polémico fuera de los ruedos.

Presentación de 'Torerías y diabluras' de Jesús Soto de Paula con Curro Romero y Rafael de Paula en 2017 | El diestro jerezano Rafael de Paula en su último toro antes de cortarse la coleta | Rafael de Paula cuando era apoderado de Morante de la Puebla, en las inmediaciones de Las Ventas L.V.

En el año 2000 se despidió en su plaza de Jerez, la misma que tantas veces lo vio crear belleza. Dos años después, el Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconocimiento que selló su condición de artista más allá del toreo.

Condolencias y recuerdos

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y admiración hacia Rafael de Paula, con recuerdos que reflejan el cariño y la huella que dejó más allá del toreo.

Artistas, amigos y aficionados han evocado momentos compartidos con el maestro jerezano. El cantante Juan Peña escribía con emoción: «El mundo del arte hoy está de luto. Recuerdo el día que estábamos cantando y salió bailando, y nosotros coreando su nombre; a compás toreaba». Palabras que resumen la esencia de un hombre que hizo del arte y del duende su forma de estar en el mundo.

Y es que Rafael de Paula fue reflejo de su alma; de su barrio de Santiago y de su historia flamenca, gitana y taurina.