El preso fugado del hospital de Jerez: un 'spiderman' de 25 años al que le había picado una araña y que se fue en patinete

La historia da para mucho. Y más aún cuando se van conociendo determinados detalles. La imagen saltaba este jueves a todos los medios de comunicación: unas sábanas anudadas entre sí aparecían descolgadas desde la ventana de una habitación del hospital de Jerez. Un preso las había utilizado para darse a la fuga. Desde una quinta planta. Sin que nadie lo viera y sin que sus dolencias, que eran varias y supuestamente impeditivas para hacer malabares, lo impidieran.

Pero lo hizo. Y ahora las fuerzas policiales mantienen activa una alerta de búsqueda contra él. Existen bastantes preguntas: ¿cómo llegó hasta el hospital?, ¿estaba custodiado?, ¿cómo logró ejecutar su plan?, ¿quién es?, ¿por qué estaba en prisión?...

Pues bien, según ha podido saber este periódico, el fugado es un joven de 25 años con un amplio historial delictivo y conductas reincidentes por lo que permanecía privado de libertad. En su haber existen delitos como hurtos, robos con violencia, quebrantamientos... un rosario de encontronazos con la ley que al parecer comenzó a tener desde que era menor, desde 2019. Además, sobre él pesan cuatro requisitorias, una de ellas, de detención e ingreso en prisión. A la que ahora tendrá que sumar esta última.

Por este motivo no quiso identificarse cuando tuvo por fuerza que acudir hace unos días a urgencias. Según las mismas fuentes pudo llegar al hospital de Jerez en patinete y cuando los sanitarios le preguntaron por sus datos no quiso abrir la boca. Presentaba una herida infecciosa por picadura de araña y también síntomas de sarna y una trombo. Por lo que se decidió que tenía que quedar ingresado. Pero en ese momento y ante las sospechas que despertaron su actitud y negativa a dar su nombre se dio aviso a la Policía. Los agentes acudieron y fue entonces cuando se le activó una custodia que se mantenía desde el exterior a la espera de que fuera dado de alta.

Sin embargo no tuvieron tiempo para engrilletarle ya que el joven al darse cuenta quizá de que podían estar tras su pista decidió huir como fuera. Y así fue guardando sábanas que pedía asegurando que tenía frío y que la madrugada del jueves anudó entre ellas para descolgarse por la ventana. Además aprovechó que no estaba en una habitación con rejas de las que se disponen en los centros sanitarios para los reclusos. Por último se sospecha que pudo huir en patinete como supuestamente había llegado o que pudo ser recogido por alguien que le esperaba.